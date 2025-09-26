قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

نائب بالبرلمان الإيطالي: قطاع غزة يعاني مأساة كبرى

غزة
غزة
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن نائبا بالبرلمان الإيطالي، قال إن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لضم غزة وباقي أراضي فلسطين، ونطالب ميلوني بالاعتراف بفلسطين دون شروط.

وأضاف النائب بالبرلمان الإيطالي، أن قطاع غزة يعاني مأساة كبرى، وأن دول الغرب تنتهك مبادئ حقوق الإنسان، وأن استهداف السفن يزيد التوتر بين إيطاليا وإسرائيل.

وأوضح أن ربط الاعتراف بفلسطين بنزع سلاح حماس مستحيل، ويجب وضع حد للتـ ـطهير العرقي في غزة، والإيطاليون يقدمون الدعم والمساندة لفلسطين.

وتابع: المطالبة بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين دون الأسرى الفلسطينيين تعكس ازدواجية ونفاقا كبيرا. 

البرلمان الإيطالي القاهرة الإخبارية فلسطين حماس

