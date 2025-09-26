نائب بالبرلمان الإيطالي: قطاع غزة يعاني مأساة كبرى

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن نائبا بالبرلمان الإيطالي، قال إن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لضم غزة وباقي أراضي فلسطين، ونطالب ميلوني بالاعتراف بفلسطين دون شروط.

وأضاف النائب بالبرلمان الإيطالي، أن قطاع غزة يعاني مأساة كبرى، وأن دول الغرب تنتهك مبادئ حقوق الإنسان، وأن استهداف السفن يزيد التوتر بين إيطاليا وإسرائيل.

وأوضح أن ربط الاعتراف بفلسطين بنزع سلاح حماس مستحيل، ويجب وضع حد للتـ ـطهير العرقي في غزة، والإيطاليون يقدمون الدعم والمساندة لفلسطين.

وتابع: المطالبة بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين دون الأسرى الفلسطينيين تعكس ازدواجية ونفاقا كبيرا.