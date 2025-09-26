الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية هدفها صقل طلبة وضباط المستقبل

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية داخل القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتوجه إلى الطلاب بالتحية والتقدير والفخر والاعتزاز.

الاطمئنان على أحوال الدارسين

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمة أذاعتها قناة «إكسترا نيوز» على أن الزيارات المتكررة للأكاديمية تهدف إلى الاطمئنان على أحوال الدارسين والبرامج التي تسعى الدولة إلى تطويرها وتحسينها، حتى تحقق الهدف المأمول منها.

وأشار إلى أن هدف الزيارة على مستوى الأكاديمية صقل الطلبة وضباط المستقبل، لافتا إلى ما تم تطويره خلال الفترة الماضية، ودور الأكاديمية في صقل الإنسان وتطويره وتأهيله.

صقل الضباط والطلبة

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الأكاديمية العسكرية المصرية هدفها الأساسي صقل الضباط والطلبة وتأهيلهم.