قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: صلابة المصريين يجب أن تكون قائمة على فهم ووعي
الرئيس السيسي: هدفنا في الأكاديمية العسكرية هو تطوير الإنسان المصري وتأهيله للمستقبل
الأمم المتحدة: مصر تلعب دورًا حيويًا في الوساطة لإنهاء حرب غزة
رقمان قياسيان.. محمد صلاح على موعد مع التاريخ أمام كريستال بالاس
الرئيس السيسي: شباب مصر الأمل في بناء المستقبل
برلماني إيطالي: مأساة غزة تتطلب تغيير التوازنات الجيوسياسية الغربية
رئيس الهيئة: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسير بخطى ثابتة نحو توطين الصناعة
القبض على شخص تعاطى المخدرات في الشارع بالجيزة
الرئيس السيسي: المنطقة تمر بمنعطف حاسم يتطلب تقديرا سليما ودراسة متأنية لكل خطوة
الرئيس السيسي: فقدنا 9 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس خلال عامين
الرئيس السيسي: مصر لا تتآمر على أحد .. والشعب المصري مسالم بطبعه
إيفان أوس: ترامب يغير موقفه بعد إدراك محدودية تقدم أوكرانيا على الأرض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى محمد يتطلع لهز شباك تولوز مجددًا ويهاجم مدربه السابق في نانت

مصطفى محمد
مصطفى محمد
إسلام مقلد

يحل فريق نانت، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد، ضيفًا على تولوز غدًا السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم. ويسعى نانت لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، بينما يطمح مصطفى محمد لاستعادة نغمة التهديف عبر شباك خصمه المفضل.

تولوز.. الضحية المفضلة لمصطفى محمد

يُعد تولوز من أكثر الفرق التي تألق أمامها المهاجم المصري في الدوري الفرنسي، إذ تمكن من تسجيل 3 أهداف في شباكه، وهو نفس رصيده التهديفي أمام موناكو، ويأمل مصطفى محمد في إضافة الهدف الرابع أمام تولوز لتعزيز سجله التهديفي المميز.

إنجازات مصطفى محمد في الدوري الفرنسي

وخلال مسيرته في المسابقة الفرنسية، نجح مهاجم منتخب مصر في التسجيل ضد 15 فريقًا مختلفًا، من بينهم أندية كبرى مثل باريس سان جيرمان وليون ومارسيليا، بحسب شبكة "سوفا سكور" العالمية.

وفي الموسم الحالي، سجل مصطفى محمد هدفًا واحدًا فقط حتى الآن، جاء في شباك أوكسير خلال الجولة الثالثة، في مباراة انتهت بفوز نانت بهدف دون رد.

انتقادات لاذعة للمدرب السابق كومباريه

على صعيد آخر، أصدر  مصطفى محمد تصريحات قوية ضد أنطوان كومباريه، المدرب السابق لنادي نانت، واصفًا إياه بأنه "الأسوأ" في مسيرته الكروية. 

وأكد اللاعب أنه كان قريبًا من الرحيل عن النادي بسبب سوء معاملة المدرب وفقدان الثقة.

وقال مصطفى محمد في تصريحات لصحيفة "ouest-france" الفرنسية: "أنطوان كومباريه هو أسوأ مدرب تعاملت معه على الإطلاق، ولو كان استمر في منصبه لما واصلت مشواري مع نانت".

وأضاف: "أنا من اللاعبين الذين يحتاجون دائمًا للشعور بالثقة، ومع كومباريه لم أشعر بذلك، لذلك كنت أرغب في المغادرة، لكنني بقيت بعد قدوم المدرب الحالي كاسترو".

فريق نانت مصطفى محمد الدوري الفرنسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

دونجا

المعاملة بالمثل.. استياء داخل الزمالك من تصرف الأهلي قبل لقاء القمة

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

اسعاف

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

حريق مصنع المحلة

مصرع 7 أشخاص وإصابة 36 في انفجار غلايات مصنع بالمحلة.. صور

ذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

السيد شمس الدين

سؤال برلماني حول ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وصعوبة توفيرها للشباب المقبل على الزواج

النائب أسامة مدكور

أسامة مدكور: الاعترافات الواسعة بالدولة تعكس الدعم الدولي لحقوق الفلسطينيين

محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ

محمد البدري: القاهرة تتصدر التحركات العالمية في دعم الحقوق الفلسطينية

بالصور

3 حقن لا يجب الحصول عليها إلا بإشراف طبي.. البرد أخطرها

3 حقن خطيرة تهدد الصحة
3 حقن خطيرة تهدد الصحة
3 حقن خطيرة تهدد الصحة

جهاز البيئة بالشرقية ينفذ 28 حملة لفحص عوادم المركبات ويضبط 127 سيارة

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

فستان لافت.. دنيا سمير غانم تخطف الانظار بظهورها

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

نائب محافظ سوهاج يفتتح مسجد الشمرات بعرابة أبو الدهب

جانب من افتتاح المسجد بسوهاج
جانب من افتتاح المسجد بسوهاج
جانب من افتتاح المسجد بسوهاج

فيديو

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد