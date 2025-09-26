مصطفى محمد يتطلع لهز شباك تولوز مجددًا ويهاجم مدربه السابق في نانت

يحل فريق نانت، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد، ضيفًا على تولوز غدًا السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم. ويسعى نانت لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، بينما يطمح مصطفى محمد لاستعادة نغمة التهديف عبر شباك خصمه المفضل.

تولوز.. الضحية المفضلة لمصطفى محمد

يُعد تولوز من أكثر الفرق التي تألق أمامها المهاجم المصري في الدوري الفرنسي، إذ تمكن من تسجيل 3 أهداف في شباكه، وهو نفس رصيده التهديفي أمام موناكو، ويأمل مصطفى محمد في إضافة الهدف الرابع أمام تولوز لتعزيز سجله التهديفي المميز.

إنجازات مصطفى محمد في الدوري الفرنسي

وخلال مسيرته في المسابقة الفرنسية، نجح مهاجم منتخب مصر في التسجيل ضد 15 فريقًا مختلفًا، من بينهم أندية كبرى مثل باريس سان جيرمان وليون ومارسيليا، بحسب شبكة "سوفا سكور" العالمية.

وفي الموسم الحالي، سجل مصطفى محمد هدفًا واحدًا فقط حتى الآن، جاء في شباك أوكسير خلال الجولة الثالثة، في مباراة انتهت بفوز نانت بهدف دون رد.

انتقادات لاذعة للمدرب السابق كومباريه

على صعيد آخر، أصدر مصطفى محمد تصريحات قوية ضد أنطوان كومباريه، المدرب السابق لنادي نانت، واصفًا إياه بأنه "الأسوأ" في مسيرته الكروية.

وأكد اللاعب أنه كان قريبًا من الرحيل عن النادي بسبب سوء معاملة المدرب وفقدان الثقة.

وقال مصطفى محمد في تصريحات لصحيفة "ouest-france" الفرنسية: "أنطوان كومباريه هو أسوأ مدرب تعاملت معه على الإطلاق، ولو كان استمر في منصبه لما واصلت مشواري مع نانت".

وأضاف: "أنا من اللاعبين الذين يحتاجون دائمًا للشعور بالثقة، ومع كومباريه لم أشعر بذلك، لذلك كنت أرغب في المغادرة، لكنني بقيت بعد قدوم المدرب الحالي كاسترو".