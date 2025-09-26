موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع
الهلال الأحمر يوجّه فرق الطوارئ لمساندة رجال الحماية المدنية في حادث مصنع المحلة
صفارات الإنذار تشل إيلات.. ذعر في إسرائيل من مسيّرات قادمة من اليمن
صفقة تيك توك| ترامب يحسم الجدل بـ 14 مليار دولار وينقل المنصة إلى الإدارة الأمريكية.. خبير يعلق
أحمد حسن يكشف عن موعد الحكم في قضية رمضان صبحي
رابطة الأندية تعاقب ياسر إبراهيم قبل مواجهة الأهلي والزمالك
الحياة ما بتديش للواحد كل حاجة.. منشور غامض من شريف إكرامي على فيسبوك
نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 26-9-2025
شيماء سيف تحذف زوجها من إنستجرام
رعب على شواطئ أشدود.. أسماك القرش تجبر إسرائيل على رفع الرايات السوداء | شاهد
المستشار القانوني للأهلي: قناةMBC توقف برنامج مدحت شلبي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
يستضيف ملعب سيلهرست بارك المواجهة المرتقبة بين كريستال بالاس وليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس 

تنطلق المباراة غدا السبت 27 سبتمبر في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن تُنقل عبر قناة beIN Sports HD3.

ليفربول يدخل اللقاء متصدرًا جدول ترتيب البريميرليج برصيد 15 نقطة، متفوقًا بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه أرسنال وتوتنهام وبورنموث، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الخامس برصيد 9 نقاط.

وتحمل المواجهة طابعًا ثأريًا لليفربول، بعدما خسر أمام كريستال بالاس بركلات الترجيح (3-2) في مباراة الدرع الخيرية على ملعب ويمبلي أغسطس الماضي.

الجدير بالذكر أن الفريقين لم يتعرضا لأي هزيمة حتى الآن في النسخة الحالية من الدوري، كما أسفرت قرعة الدور الرابع من كأس الرابطة عن مواجهة جديدة ستجمعهما على ملعب أنفيلد.

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

اسعاف

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

حريق مصنع المحلة

مصرع 7 أشخاص وإصابة 36 في انفجار غلايات مصنع بالمحلة.. صور

ذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

العريس الشاب

الفرح تحول إلى مأتم.. تفاصيل وفاة عريس أثناء حفل زفافه في أسوان

بيير جاكسون

سلة الاتحاد السكندري تتعاقد مع بيير جاكسون

منتخب مصر

منتخب الشباب يؤدي تدريبه الرئيسي.. ويتفقد ملعب مباراة اليابان

محمد شحاتة

صدمة في الزمالك قبل القمة 131.. موقف دونجا وشحاتة من المشاركة أمام الأهلي في الدوري

بالصور

للمرة الأولى.. نجاح علاج جيني يبطئ مرض هنتنغتون الوراثي 75%

مرض هنتنغتون

3 حقن لا يجب الحصول عليها إلا بإشراف طبي.. البرد أخطرها

3 حقن خطيرة تهدد الصحة

جهاز البيئة بالشرقية ينفذ 28 حملة لفحص عوادم المركبات ويضبط 127 سيارة

فحص عوادم السيارات

فستان لافت.. دنيا سمير غانم تخطف الانظار بظهورها

دنيا سمير غانم

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

