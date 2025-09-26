موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب سيلهرست بارك المواجهة المرتقبة بين كريستال بالاس وليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس

تنطلق المباراة غدا السبت 27 سبتمبر في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن تُنقل عبر قناة beIN Sports HD3.

ليفربول يدخل اللقاء متصدرًا جدول ترتيب البريميرليج برصيد 15 نقطة، متفوقًا بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه أرسنال وتوتنهام وبورنموث، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الخامس برصيد 9 نقاط.

وتحمل المواجهة طابعًا ثأريًا لليفربول، بعدما خسر أمام كريستال بالاس بركلات الترجيح (3-2) في مباراة الدرع الخيرية على ملعب ويمبلي أغسطس الماضي.

الجدير بالذكر أن الفريقين لم يتعرضا لأي هزيمة حتى الآن في النسخة الحالية من الدوري، كما أسفرت قرعة الدور الرابع من كأس الرابطة عن مواجهة جديدة ستجمعهما على ملعب أنفيلد.