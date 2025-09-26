قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس: مقاطعة خطاب نتنياهو أحد تجليات عزلة إسرائيل ونتائج حرب الإبادة
الرئيس السيسي: الأوضاع الاقتصادية لمصر في تحسن.. ووعي المصريين يمدنا بالإرادة والقوة
البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع
الهلال الأحمر يوجّه فرق الطوارئ لمساندة رجال الحماية المدنية في حادث مصنع المحلة
صفارات الإنذار تشل إيلات.. ذعر في إسرائيل من مسيّرات قادمة من اليمن
صفقة تيك توك| ترامب يحسم الجدل بـ 14 مليار دولار وينقل المنصة إلى الإدارة الأمريكية.. خبير يعلق
أحمد حسن يكشف عن موعد الحكم في قضية رمضان صبحي
رابطة الأندية تعاقب ياسر إبراهيم قبل مواجهة الأهلي والزمالك
الحياة ما بتديش للواحد كل حاجة.. منشور غامض من شريف إكرامي على فيسبوك
نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 26-9-2025
شيماء سيف تحذف زوجها من إنستجرام
برلمان

متحدث حماة الوطن: لسنا حزبا مكتبيا.. واستعداداتنا للنواب موجودة على الأرض

الدكتور عمرو سليمان
الدكتور عمرو سليمان
محمد الشعراوي

تستعد الساحة السياسية المصرية لأحد أهم الاستحقاقات الدستورية، وهي انتخابات مجلس النواب 2025.

أكد الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن عن استعداد حزبه لخوض هذه الانتخابات المقبلة بخطى واثقة، مستندا إلى قواعد شعبية راسخة ورؤية تنظيمية تضع بناء الإنسان المصري"على رأس الأولويات.

وأكد في حواره لـ صدى البلد أن التجربة الناجحة للحزب في انتخابات مجلس الشيوخ الماضية منحت كوادره دفعة قوية للمنافسة القادمة، مشيرا إلى أن الحزب يرفع شعار حزب كل المصريين باعتباره يعبر عن مختلف فئات المجتمع.

وأوضح سليمان أن استعدادات الحزب تقوم على محورين أساسيين: الأول هو إعداد كوادر مؤهلة قادرة على خوض السباق البرلماني بكفاءة، والثاني هو انتشار القواعد الحزبية في المحافظات بما يضمن التواجد الفاعل بين المواطنين.

 وأضاف: "لسنا حزبا مكتبيا، بل نترجم أفكارنا إلى مبادرات واقعية تنعكس بشكل مباشر على مصلحة الوطن وتعزيز الهوية الوطنية."

وأكد أن حماة الوطن يمتلك من الخبرة والتنظيم ما يؤهله لتكرار النجاح الذي حققه في الشيوخ، والاستمرار في لعب دور مؤثر في الحياة السياسية المصرية.

الدكتور عمرو سليمان انتخابات مجلس النواب 2025 مجلس النواب مجلس النواب 2025

