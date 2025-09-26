متحدث حماة الوطن: لسنا حزبا مكتبيا.. واستعداداتنا للنواب موجودة على الأرض

تستعد الساحة السياسية المصرية لأحد أهم الاستحقاقات الدستورية، وهي انتخابات مجلس النواب 2025.

أكد الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن عن استعداد حزبه لخوض هذه الانتخابات المقبلة بخطى واثقة، مستندا إلى قواعد شعبية راسخة ورؤية تنظيمية تضع بناء الإنسان المصري"على رأس الأولويات.

وأكد في حواره لـ صدى البلد أن التجربة الناجحة للحزب في انتخابات مجلس الشيوخ الماضية منحت كوادره دفعة قوية للمنافسة القادمة، مشيرا إلى أن الحزب يرفع شعار حزب كل المصريين باعتباره يعبر عن مختلف فئات المجتمع.

وأوضح سليمان أن استعدادات الحزب تقوم على محورين أساسيين: الأول هو إعداد كوادر مؤهلة قادرة على خوض السباق البرلماني بكفاءة، والثاني هو انتشار القواعد الحزبية في المحافظات بما يضمن التواجد الفاعل بين المواطنين.

وأضاف: "لسنا حزبا مكتبيا، بل نترجم أفكارنا إلى مبادرات واقعية تنعكس بشكل مباشر على مصلحة الوطن وتعزيز الهوية الوطنية."

وأكد أن حماة الوطن يمتلك من الخبرة والتنظيم ما يؤهله لتكرار النجاح الذي حققه في الشيوخ، والاستمرار في لعب دور مؤثر في الحياة السياسية المصرية.