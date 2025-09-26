قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلام إسرائيلي: ترامب يطالب نتنياهو بجدول زمني لإنهاء الحرب على غزة
أذكار المساء الصحيحة.. أدعية تحفظك من كل مكروه طوال الليل
غدًا آخر موعد للتقديم| رابط وظائف الأزهر الشريف للمعلمين 2025 والتخصصات المطلوبة
رحمة أحمد تغادر المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية
رونالدو ضد بنزيما.. تشكيل قمة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي
ترامب: سأنظر في نقل مباريات كأس العالم 2026 من بعض المدن الأمريكية
قيادي في حركة حماس: نتنياهو كذابُ أشِرْ وإسرائيل باتت منبوذة دوليا
تكهين أجهزة الكمبيوتر القديمة في جميع المدارس .. قرار عاجل الآن
من هو مونيز رويز .. حكم قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري؟
تعقيبا على خطاب نتنياهو.. حماس: إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس حق أصيل
رعب على شواطئ أشدود.. أسماك القرش تجبر إسرائيل على رفع الرايات السوداء | شاهد
الناتو وكوريا الجنوبية يعقدان أول حوار مباشر حول التعاون الصناعي الدفاعي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ألونسو يوجه تحذيرا شديد اللهجة للاعبي الريال قبل مواجهة أتلتيكو

حذّر تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، لاعبيه من التراخي قبل أول ديربي مدريدي له، وذلك بعد تحقيق الملكي بداية مثالية هذا الموسم وتصدره جدول ترتيب الدوري الإسباني.
وأمضى ألونسو خمسة مواسم كلاعب مع ريال مدريد، لكنه الآن يقود فريقه إلى ملعب ميتروبوليتانو لمواجهة أتلتيكو مدريد في أحدث أدواره مع الفريق الذي يقدم أداءً رائعًا.
وفاز ريال مدريد بجميع مبارياته الست في الدوري، واستقبل ثلاثة أهداف، ويتقدم بنقطتين على برشلونة حامل اللقب.
وقال ألونسو للصحفيين قبل مباراة السبت: "لعبنا ست مباريات فقط وحصلنا على النقاط كاملة، لكن بعض المباريات كانت صعبة للغاية، لذا لا يجب أن نبالغ في ثقتنا بأنفسنا".
وتابع: "لا يُمكن للمرء أن يظن أن مجرد دخول الملعب سيُحقق الفوز بفضل شعار الفريق أو تشكيلة الفريق، أعتقد أنه كلما ثقفنا أنفسنا لنكون أكثر حماسًا في أي مباراة على أي ملعب، زادت فرص فوزنا".
وأضاف: "وإذا فزنا بالعديد من المباريات، وإذا تحلينا بهذا النشاط الفطري، يُمكننا حصد الكثير من النقاط. لكن لا يجب أن نتهاون، لأن أي هفوة قد تكلفنا الكثير".
وواجه ألونسو أتلتيكو مدريد كمدرب عندما كان مسؤولاً عن باير ليفركوزن - تعادلا 2-2 في مدريد عام 2022 بعد فترة وجيزة من توليه مسئولية النادي الألماني وخسر 2-1 خارج أرضه الموسم الماضي - لكن الذهاب إلى هناك مع ريال مدريد أمر مختلف تمامًا.
وأكمل: "الذهاب إلى ملعب متروبوليتانو مع أي نادٍ آخر يختلف تمامًا عن الذهاب مع ريال مدريد، بسبب التنافس القوي، أعتقد أن هذا أمر جميل، شيء استمتعنا به لسنوات عديدة، ونأمل أن نستمر في الاستمتاع به غدًا أيضًا".
معاناة أتلتيكو مدريد بلا معنى في الديربي

بينما يتألق ريال مدريد بقيادة ألونسو، فاز أتلتيكو بقيادة دييجو سيميوني في مباراتين من أصل ست مباريات في الدوري، مما يجعله متأخرًا بالفعل عن منافسه في مدريد بتسع نقاط، لكن هذه الأرقام ليست مهمة جدًا في هذه المرحلة.
وفشل ريال مدريد في التغلب على أتلتيكو مدريد في الدوري خلال الموسمين الماضيين.
وأكمل ألونسو: "لا داعي للحديث كثيرًا الآن، بالتأكيد، يمكننا توسيع الفارق، لكن المباراة ستكون صعبة، وستكون متكافئة، الفوز في متروبوليتانو ليس سهلاً، وعلينا العمل بجد لتحقيقه".
ويتولى سيميوني مسؤولية أتلتيكو مدريد منذ 14 عامًا، لكن ألونسو - البالغ من العمر 43 عامًا - والذي حل محل كارلو أنشيلوتي في يونيو، لا ينظر إلى المستقبل البعيد.
واختتم: "ما حققه سيميوني على مدار 14 عامًا في أتلتيكو مدريد مهم للغاية، وليس فقط ما حققه، أنا في بداية مسيرتي، لذا أفضل أن أسير على نفس النهج، لا أضع أهدافًا طويلة المدى، كانت البداية جيدة، والطريق طويل، وسنرى".

