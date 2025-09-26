جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية باستخدام الذكاء الاصطناعي

تنظم وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، دورة تدريبية بعنوان:

"التربية الخاصة: التخاطب – التوحد – صعوبات التعلم في ظل تقنيات الذكاء الاصطناعي (المستوى الأول)".

وذلك خلال الفترة من الأحد 28 سبتمبر 2025 وحتى الإثنين 20 أكتوبر 2025، من الساعة 10 صباحًا حتى 4 مساءً، بقاعة الاجتماعات بالدور الرابع بمبنى إدارة الجامعة.

تهدف الدورة إلى إعداد وتأهيل الطلاب الراغبين في العمل بمجال التربية الخاصة، من خلال تدريبهم على مهارات التخاطب واللغة، واكتشاف القدرات الفردية ودعمها، باستخدام أحدث التقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

كما تتضمن الدورة محاضرات نظرية وتطبيقات عملية يقدمها نخبة من المتخصصين في المجال.

وتأتي هذه المبادرة في سياق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء الإنسان المصري وتنمية قدراته الفكرية والمهنية، وتوفير بيئة تعليمية داعمة تُمكّن الشباب من مواجهة تحديات سوق العمل، والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية.

وأكدت إدارة الجامعة أن الدورة تمثل خطوة مهمة نحو نشر ثقافة التنمية الذاتية وإدارة الأداء الإنساني، وتُعد فرصة متميزة للطلاب لاكتساب مهارات نوعية تؤهلهم للتميز في مجالات التربية الخاصة، بما يعزز من قيم الولاء والانتماء وحب الوطن.

يشرف على تنفيذ هذه الدورات التدريبية الإدارة العامة لرعاية الطلاب بقيادة نشوة علي مصطفى مدير عام الإدارة، وياسر عبد المنعم مدير وحدة التنمية البشرية.