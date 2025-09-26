وزير الرياضة ومحافظ الجيزة ورئيس الأولمبية يتفقدون أعمال التطوير بنادي الصيد فرع أكتوبر

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، جولة تفقدية بنادي الصيد المصري فرع 6 أكتوبر، وذلك لافتتاح ميدان الرصاص الجديد، والوقوف على أعمال التطوير الشاملة بالفرع.

رافق الوفد خلال الجولة المهندس عبد الله غراب رئيس مجلس إدارة النادي، والدكتور مجيب عبد الله رئيس مجلس إدارة النادي الأسبق، وأعضاء مجلس الإدارة المهندس أحمد مجيب، والمهندس أحمد الشاذلي، وهبة ممدوح، ومريم عثمان، والمهندس كريم متولي، ومحمد غباشي المدير التنفيذي للنادي.

كما شهدت الزيارة حضور عدد من القيادات التنفيذية والرياضية، وعلى رأسهم الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، وأشرف الفار نائب المدير التنفيذي للأنشطة الرياضية، واللواء مصطفى عبيد مدير فرع أكتوبر، واللواء محمد أبو السعود نائب مدير الفرع، والعقيد سامح سيد مساعد المدير.

تضمنت الجولة افتتاح ميدان الرصاص الجديد، المنفذ وفقاً لأعلى المواصفات الفنية، بالإضافة إلى تفقد المناطق التي شهدت تطويرًا شاملًا خلال الفترة الأخيرة، والتي شملت تطوير المبنى الاجتماعي الجديد، وملاعب كرة السلة، والكرة الطائرة، وكرة اليد، وملاعب البادل تنس، والصالة المغطاة، والمناطق المحيطة بالمبنى الاجتماعي.

أشاد الدكتور أشرف صبحي بالطفرة الإنشائية التي يشهدها نادي الصيد، موجّهًا التحية لمجلس إدارة النادي برئاسة المهندس عبد الله غراب، وللإدارة التنفيذية برئاسة محمد غباشى على الجهود المبذولة في تنويع وتحديث الخدمات المقدمة للأعضاء، مؤكدًا أن نادي الصيد يُعد من أعرق الأندية المصرية ويحظى بمكانة مرموقة على الصعيدين الاجتماعي والرياضي.

وأكد وزير الشباب والرياضة على أهمية الدور المجتمعي للأندية في دعم التنشئة الاجتماعية السليمة، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة لكافة الأعمار، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماماً بالغًا بتطوير البنية التحتية الرياضية.

من جانبه، أعرب المهندس عبد الله غراب عن امتنانه لزيارة الوزير والمحافظ ورئيس اللجنة الأوليمبية، مؤكدًا أن نادي الصيد سيظل أحد الداعمين الأساسيين للمنتخبات الوطنية، لاسيما في الألعاب الفردية، حيث يمتلك النادي في رصيده ثلاث ميداليات أوليمبية.

كما وجه المهندس عبد الله غراب شكرًا خاصًا للدكتور مجيب عبد الله، رئيس النادي الأسبق، مشيدًا بحضوره ودوره كأحد مؤسسي فرع أكتوبر.

وشهدت الزيارة أيضًا تكريم عدد من أبطال نادي الصيد الذين حققوا إنجازات رياضية على المستويين الدولي والقاري خلال الفترة الأخيرة، في رسالة دعم وتحفيز متواصلة للرياضيين على مواصلة التميز والارتقاء باسم مصر في المحافل الدولية.