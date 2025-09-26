قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استقرار وتشديد الرقابة.. أسعار السجائر في مصر اليوم الجمعة
الزراعة: لا توجود طماطم في الأسواق مرشوشة بالإيثريل لتسريع النضج وتلوين الثمار
الزمالك يرفع الحمل البدني استعدادا للقمة أمام الأهلي
وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق: حكم توني بلير لقطاع غزة غير مقبول
وزير الكهرباء: تدريب 1700 مصري في روسيا لتشغيل مفاعل الضبعة النووي
إصابات تربك الهلال قبل مواجهة ناساف في دوري أبطال آسيا للنخبة
في التموين والسوق الحر.. سعر السكر والزيت والأرز اليوم الجمعة
ندوة بغرفة الجيزة: انتقال التفتيش من الصحة لـ هيئة سلامة الغذاء يعزز ثقة المستهلك
رحمة أحمد تغادر المستشفى بعد أزمتها الصحية .. وأول تعليق للفنانة
وزير الخارجية يبحث مع المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات التطورات الإقليمية والوضع في غزة
بمشاركة 1700 شاب مصري.. مشروع الضبعة يشهد انطلاق أكبر إنشاءات نووية في العالم
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر بعد الزيادة الأخيرة
رياضة

وزير الرياضة ومحافظ الجيزة ورئيس الأولمبية يتفقدون أعمال التطوير بنادي الصيد فرع أكتوبر

وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية
وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية
حمزة شعيب

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، جولة تفقدية بنادي الصيد المصري فرع 6 أكتوبر، وذلك لافتتاح ميدان الرصاص الجديد، والوقوف على أعمال التطوير الشاملة بالفرع.

رافق الوفد خلال الجولة المهندس عبد الله غراب رئيس مجلس إدارة النادي، والدكتور مجيب عبد الله رئيس مجلس إدارة النادي الأسبق، وأعضاء مجلس الإدارة المهندس أحمد مجيب، والمهندس أحمد الشاذلي، وهبة ممدوح، ومريم عثمان، والمهندس كريم متولي، ومحمد غباشي المدير التنفيذي للنادي.

كما شهدت الزيارة حضور عدد من القيادات التنفيذية والرياضية، وعلى رأسهم الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، وأشرف الفار نائب المدير التنفيذي للأنشطة الرياضية، واللواء مصطفى عبيد مدير فرع أكتوبر، واللواء محمد أبو السعود نائب مدير الفرع، والعقيد سامح سيد مساعد المدير.

تضمنت الجولة افتتاح ميدان الرصاص الجديد، المنفذ وفقاً لأعلى المواصفات الفنية، بالإضافة إلى تفقد المناطق التي شهدت تطويرًا شاملًا خلال الفترة الأخيرة، والتي شملت تطوير المبنى الاجتماعي الجديد، وملاعب كرة السلة، والكرة الطائرة، وكرة اليد، وملاعب البادل تنس، والصالة المغطاة، والمناطق المحيطة بالمبنى الاجتماعي.

أشاد الدكتور أشرف صبحي بالطفرة الإنشائية التي يشهدها نادي الصيد، موجّهًا التحية لمجلس إدارة النادي برئاسة المهندس عبد الله غراب، وللإدارة التنفيذية برئاسة محمد غباشى على الجهود المبذولة في تنويع وتحديث الخدمات المقدمة للأعضاء، مؤكدًا أن نادي الصيد يُعد من أعرق الأندية المصرية ويحظى بمكانة مرموقة على الصعيدين الاجتماعي والرياضي.

وأكد وزير الشباب والرياضة على أهمية الدور المجتمعي للأندية في دعم التنشئة الاجتماعية السليمة، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة لكافة الأعمار، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماماً بالغًا بتطوير البنية التحتية الرياضية.

من جانبه، أعرب المهندس عبد الله غراب عن امتنانه لزيارة الوزير والمحافظ ورئيس اللجنة الأوليمبية، مؤكدًا أن نادي الصيد سيظل أحد الداعمين الأساسيين للمنتخبات الوطنية، لاسيما في الألعاب الفردية، حيث يمتلك النادي في رصيده ثلاث ميداليات أوليمبية.

كما وجه المهندس عبد الله غراب شكرًا خاصًا للدكتور مجيب عبد الله، رئيس النادي الأسبق، مشيدًا بحضوره ودوره كأحد مؤسسي فرع أكتوبر.
وشهدت الزيارة أيضًا تكريم عدد من أبطال نادي الصيد الذين حققوا إنجازات رياضية على المستويين الدولي والقاري خلال الفترة الأخيرة، في رسالة دعم وتحفيز متواصلة للرياضيين على مواصلة التميز والارتقاء باسم مصر في المحافل الدولية.

وزير الرياضة محافظ الجيزة رئيس اللجنة الأولمبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد