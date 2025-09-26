أبو الغيط لـ رئيس الوزراء السوداني: "الجامعة" ملتزمة بثوابت الحفاظ على سيادة السودان ووحدته

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، التزام الجامعة بالثوابت العربية القائمة على الحفاظ على سيادة السودان ووحدته الترابية وصيانة مؤسساته القومية.

جاء ذلك خلال لقاء أبو الغيط، اليوم /الجمعة/ مع رئيس وزراء السودان الدكتور كامل إدريس، على هامش فعاليات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي بأن أبو الغيط استمع - باهتمام - لاستعراض الدكتور كامل إدريس لآخر تطورات الوضع العسكري على الأرض في السودان، خاصة في منطقة الفاشر بدارفور، والتي تعاني وضعا إنسانيا صعبا جراء الحصار المفروض على المدينة.

من جانبه، عبر رئيس الوزراء السوداني عن شكره للدعم المستمر الذي تقدمه الجامعة العربية لبلده.