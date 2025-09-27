قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب
وجه جديد .. شوبير يكشف عن مفاجأة في قائمة الخطيب لـ انتخابات الأهلي
انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه
اليوم.. أقوى رجل فى العالم يستعد لجر باخرة تزن 700 طن بأسنانه فى الغردقة
فريدة سيف النصر تستغيث بعد تعرض شقيقها لأزمة قلبية حادة
بعد زواجه من رانيا يوسف.. أحمد جمال عمل مع عادل إمام وتزوج مرتين
أسرار سورة قل هو الله أحد.. بها كلمة تنقلك من غضب الله لرضاه
3 ظواهر جوية .. هيئة الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم
سي إن إن: ترامب يثير الجدل مجددًا بشأن حق الجنسية الأمريكية بالولادة
10 معلومات عن رئيس كولومبيا بعد إلغاء أمريكا لتأشيرته في نيويورك
21 بندًا .. تفاصيل خطة السلام الأمريكية لإنهاء الحرب على غزة
الكنيسة القبطية تحتفل اليوم بعيد "الصليب" المجيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة 23 متهما بـ«خلية اللجان النوعية» بمدينة نصر.. اليوم

محاكمة 23 متهما بـ«خلية اللجان النوعية» بمدينة نصر
محاكمة 23 متهما بـ«خلية اللجان النوعية» بمدينة نصر
إسلام دياب

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم السبت، 27 سبتمبر 27 سبتمبر 2025، محاكمة 23 متهما بقضية اللجان النوعية بمدينة نصر، في القضية رقم 18739 لسنة 2024.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2020 وحتي 21 سبتمبر 2021، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة في جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب لينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وإلحاق الضرر بالمباني والأملاك العامة والخاصة، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام عملها ومقاومتها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن توليا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثالث حتى الاخير انضموا إلى جماعة إرهابية، مع علمهم بأغراضها، والمتهمون الأول، والثاني، ومن التاسع عشر حتى الأخير ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لإرهابيين ولجماعة إرهابية، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالاً وأسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وآلات وبيانات للجماعة الإرهابية.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر المستشار وجدي عبد المنعم اللجان النوعية جماعة إرهابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام راحة تنتظر الطلاب والموظفين خلال شهر النصر

اسعار السجائر

استقرار وتشديد الرقابة.. أسعار السجائر في مصر اليوم الجمعة

بريطانيا

أول تعليق من الحكومة البريطانية على تعيين توني بلير حاكما لغزة

موعد صرف معاشات اكتوبر

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر بعد الزيادة الأخيرة

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم السبت 27/9/2025

سيدعبدالحفيظ

الأب الثاني.. سيد عبد الحفيظ يبكي على الهواء في رسالة وداع مؤثرة

فيفا

تعديلات جديدة في كأس العالم تؤثر على مصر والمنتخبات الأفريقية.. ماذا يحدث؟

نتنياهو

معجبون مستأجرون.. من صفق لنتنياهو في الأمم المتحدة؟

ترشيحاتنا

ويندوز 10

في تطور مفاجئ.. مايكروسوفت تعرض دعما مجانيا لمستخدمي ويندوز 10

نيسان قشقاي موديل 2025

سوق المستعمل.. نيسان قشقاي 2025 كسر زيرو بهذا السعر

اكسيد RX موديل 2025

اكسيد تقدم RX موديل 2025 الرياضية الجديدة.. صور

بالصور

مرض نادر ينتشر بسرعة.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض راجع الطبيب فورًا

متلازمة هينوش شونلاين
متلازمة هينوش شونلاين
متلازمة هينوش شونلاين

مشروبات محبوبة قد تؤدي إلى تلف الكبد.. كيف تحمي نفسك؟

مشروب محبوب قد يؤدي إلى تلف الكبد احذر من الإفراط
مشروب محبوب قد يؤدي إلى تلف الكبد احذر من الإفراط
مشروب محبوب قد يؤدي إلى تلف الكبد احذر من الإفراط

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

نهى صالح مع تقى الجيزاوي
نهى صالح مع تقى الجيزاوي
نهى صالح مع تقى الجيزاوي

هل وجبة الفطور ضرورية؟ ..سكينة جمال: ترتبط بنمط الحياة الصحي

هل وجبة الفطور ضرورية؟ آراء أخصائيي التغذية
هل وجبة الفطور ضرورية؟ آراء أخصائيي التغذية
هل وجبة الفطور ضرورية؟ آراء أخصائيي التغذية

فيديو

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

الرئيس السيسي

نحن مسالمون لكن لسنا ضعفاء .. كلمات نــ.ـارية من الرئيس السيسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد