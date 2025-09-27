فنزويلا تتهم أمريكا بإنتهاك القوانين الدولية بشن حرب على البلاد وسيادتها



أكدت وزارة خارجية فنزويلا أن الولايات المتحدة تنتهك القوانين الدولية بشن حرب على بلادها وسيادتها.

وتجري فنزويلا، السبت، تدريبات عسكرية واسعة لاختبار الجاهزية لمواجهة الكوارث أو أي نزاع مسلح، بناءً على أوامر الرئيس نيكولاس مادورو، وذلك في ظل تصاعد التوتر بعد انتشار عسكري أمريكي قبالة سواحلها.

جاءت الخطوة عقب سلسلة هزات أرضية أثارت قلق السكان، تزامناً مع هجمات أمريكية استهدفت قوارب في البحر الكاريبي قالت واشنطن إنها مرتبطة بتهريب المخدرات، ما أسفر عن مقتل أكثر من عشرة أشخاص. وعد خبراء بالأمم المتحدة تلك الضربات "إعدامات خارج نطاق القانون".

وتتهم واشنطن مادورو بقيادة "كارتل مخدرات"، فيما يرى الأخير أن التحركات العسكرية الأمريكية تهدف إلى تغيير النظام في كراكاس. وقد دعا الرئيس الفنزويلي المدنيين للانضمام إلى مجموعات دفاعية، فيما لوّح بمرسوم طوارئ يمنح حكومته صلاحيات استثنائية لمواجهة "أي سيناريو محتمل".

