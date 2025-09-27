الأهلي يرفع حالة الطوارئ قبل مواجهة الزمالك بالدوري

رفع عماد النحاس المدير الفنى المؤقت لفريق الأهلى درجة الاستعداد قبل 48 ساعة فقط من مواجهة الزمالك المقرر لها بعد غد الإثنين باستاد القاهرة فى الجولة التاسعة من منافسات مسابقة الدورى.

وفرض النحاس ووليد صلاح الدين مدير الكرة نظاما صارما على اللاعبين تم تطبيقه بدءا من أمس، حيث منع التصريحات الإعلامية بشكل كامل وأيضا الكتابة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بجانب غلق التدريبات.

وعقد النحاس العديد من الجلسات الفردية والجماعية مع لاعبيه بهدف تحفيزهم قبل مواجهة الزمالك، وأكد للاعبيه أن الزمالك يمتلك ميزة جيدة فى الموسم الحالي، وهى الشكل الجماعى الذى يلعب به، مع قوة الأجنحة وخط الوسط.

وقال إنه يجب التركيز على إيقاف البرازيلى خوان بيزيرا الذى يملك مهارات قوية، وأضاف فى جلساته أن تلك المباراة ستكون صعبة للغاية وتحتاج للاعبين من أصحاب الروح الحالية، مشيرا إلى أنه مهما كانت الغيابات، فإن اسم الأهلى كبير ويجب الدفاع عنه بكل قوة.