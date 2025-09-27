قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الصحة تدعو إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهة وباء السمنة

الدكتور محمد حساني
الدكتور محمد حساني
عبدالصمد ماهر

شاركت وزارة الصحة والسكان المصرية في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي خصص لمناقشة الإعلان السياسي الرابع بشأن الوقاية من الأمراض غير السارية وتعزيز الصحة النفسية. عقد الاجتماع ضمن أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة في نيويورك، بحضور رؤساء دول وحكومات وقيادات منظمات دولية.

ألقى الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون المشروعات والمبادرات الصحية العامة، كلمة مصر نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان. أكد فيها دعم مصر الكامل للإعلان السياسي، معتبراً إياه خطوة حاسمة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الأمراض غير السارية، التي تسبب أكثر من 70% من الوفيات العالمية، خاصة في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، كما شدد على أهمية تعزيز خدمات الصحة النفسية، مع التأكيد على التزام مصر السياسي بتكثيف الجهود الوطنية والدولية لمكافحة هذه الأمراض.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الكلمة ركزت على أن مكافحة الأمراض غير السارية تشكل أولوية قصوى للدولة المصرية. وانعكس ذلك في إطلاق مبادرات رئاسية رائدة، أبرزها مبادرة “100 مليون صحة”، التي فحصت أكثر من 60 مليون مواطن للكشف المبكر عن السكري، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، مع توفير علاج مجاني عبر شبكة واسعة من وحدات الرعاية الأولية والمستشفيات.

 جهود مصر في الكشف المبكر عن مشكلات التغذية 

استعرضت الكلمة جهود مصر في الكشف المبكر عن مشكلات التغذية لدى طلاب المدارس، حيث تم فحص نحو 22 مليون طالب على مدار السنوات الماضية للكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم، بالإضافة إلى ذلك، ينفذ البرنامج القومي للكشف المبكر عن ستة أنواع من السرطان، مما ساهم في تحسين معدلات التشخيص وتوفير مسارات علاج فعالة في الوقت المناسب.

أشار الدكتور حساني إلى الدور الريادي لمصر دولياً، حيث قادت مع إسبانيا و39 دولة أخرى جهود تبني قرار تاريخي في جمعية الصحة العالمية بشأن الأمراض النادرة، ممهدة لإعداد خطة عمل عالمية أولى لتحسين رعاية المرضى بهذه الحالات.

في سياق السياسات الوقائية، أبرز حساني الإجراءات المصرية مثل تطبيق ملصقات التغذية الأمامية على المنتجات الغذائية، وفرض قيود على الدهون المتحولة، بالإضافة إلى العمل على إقرار ضريبة صحية على المشروبات المحلاة بالسكر، كجزء من استراتيجية تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض المزمنة.

كما أكدت الكلمة أن الصحة النفسية تحتل مكانة بارزة في أولويات الدولة، مع إطلاق المبادرة الرئاسية للصحة النفسية في عام 2024، والتي تغطي محاور الوقاية، والكشف المبكر، والعلاج، والتأهيل، انطلاقاً من مبدأ “لا صحة بدون صحة نفسية”.

اختتمت الكلمة بتجديد التزام مصر الكامل بتنفيذ بنود الإعلان السياسي، من خلال توسيع خدمات الفحص المبكر، وتعزيز علاج الأورام والصحة النفسية، وضمان تمويل مستدام ضمن نظام التغطية الصحية الشاملة، مع تأكيد استعداد مصر التام للتعاون مع جميع الدول لتحقيق الهدف المشترك “الصحة للجميع، وعدم ترك أي أحد خلف الركب”.

