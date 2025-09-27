عبد الصمد ماهر: الرياضة أداة فعالة للوقاية من الأمراض ودعم المبادرات الصحية

انطلقت فعاليات مهرجان "100 مليون صحة الرياضي"، في المركز الأوليمبي بالمعادي، تحت رعاية وزارة الصحة والسكان، ضمن حملة "100 يوم صحة"، ويستمر حتى 5 أكتوبر 2025، في إطار استراتيجية الدولة لنشر ثقافة النشاط البدني وتعزيز الوعي الصحي بين المواطنين.

وقال الكاتب الصحفي عبد الصمد ماهر، المتخصص في أخبار وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، إن المهرجان يمثل امتدادًا لجهود الدولة في الوقاية من الأمراض، عبر تشجيع أنماط الحياة الصحية والدمج بين الرياضة والتوعية.

وأشار ماهر إلى أن المهرجان يسعى إلى نشر رسائل توعوية مرتبطة بالمبادرات الرئاسية، مثل الكشف المبكر عن الأمراض، وصحة المرأة، مؤكدًا أن هذه الجهود أثمرت عن إنقاذ ملايين الحالات وتحقيق تقدم ملحوظ في المجال الصحي.

الوقاية والرياضة.. وجهان لعملة واحدة

وأكد عبد الصمد أن الرياضة لم تعد رفاهية، بل أصبحت ركيزة أساسية للصحة العامة، مشيرًا إلى أن الوقاية هي العامل الأهم في الحفاظ على جودة الحياة، خاصة في ظل الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030 التي تدمج بين النشاط البدني والتوعية الصحية.

شراكات جديدة وخدمات موسعة

كما لفت إلى أن الوزارة انتهجت مؤخرًا نهج الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال التعاقد مع مستشفيات وصيدليات لتوسيع نطاق الخدمات الصحية، في خطوة تهدف إلى تسريع الانتقال من التأمين الصحي التقليدي إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.