خطيب الأوقاف: المسلم يواجه الأفكار اللادينية باليقين الصادق.. فيديو
انترناسيونال البرازيلي يعلن التعاقد مع رامون دياز لتدريب الفريق
انفجار ضخم في مخيم نور شمس بـ طولكرم
فى حالة عدم إتزان.. ضبط متهم تحت تأثير تعاطى المخدرات|فيديو
إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله
زواج رانيا يوسف من المخرج أحمد جمال.. صور
نائب بالبرلمان الإيطالي: قطاع غزة يعاني مأساة كبرى
خارج مباراة القمة.. تطورات الحالة الصحية لـ إمام عاشور
أزمة في الزمالك قبل القمة.. الإصابة تبعد نجم الزمالك عن المباراة
الحياة والصراعات والعمل..8 توقعات مثيرة للذكاء الاصطناعي في 2026
البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة تدعو للانسحاب خلال خطاب نتنياهو
انطلاق مهرجان 100 مليون صحة الرياضي.. في هذا التوقيت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

انطلاق مهرجان 100 مليون صحة الرياضي.. في هذا التوقيت

عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، في إطار فعاليات حملة «100 يوم صحة»، عن انطلاق مهرجان «100 مليون صحة» الرياضي خلال الفترة من 25 سبتمبر حتى 5 أكتوبر 2025 بالمركز الأوليمبي بالمعادي في محافظة القاهرة، وذلك حرصاً من الوزارة على تعزيز دور الرياضة في الوقاية من الأمراض، ونشر ثقافة ممارسة النشاط البدني بين مختلف فئات المجتمع.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المهرجان يهدف إلى تعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين، وتشجيعهم على تبني أنماط حياة صحية، بالإضافة إلى نشر رسائل توعوية من خلال المبادرات الرئاسية الصحية للتشجيع على الكشف المبكر عن الأمراض، والترويج للخدمات الصحية المقدمة من خلال هذه المبادرات، مع ربطها بأهمية الفحص المبكر والكشف الدوري، وتسليط الضوء على إنجازات المبادرات الصحية.

الدمج بين الصحة وممارسة الرياضة

وأضاف الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، أن المهرجان الصحي يعمل على تعزيز روح المشاركة المجتمعية بين مديريات وهيئات وزارة الصحة والشباب والجمهور في الأنشطة الرياضية، والدمج بين الصحة وممارسة الرياضة للتأكيد على دورها الأساسي في الحفاظ على الصحة العامة، مؤكداً أن حملة «100 يوم صحة» هي أكثر من مجرد حملة صحية، فهي تعكس التزاماً حقيقياً من وزارة الصحة والسكان وجميع العاملين بها بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مجالات الكشف والعلاج والوقاية، وتعد نموذجاً حياً لاهتمام الدولة والقيادة السياسية بالقطاع الصحي في مصر.

وتابع أن هذه المبادرة لا تقتصر على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية فقط، بل تمتد لتشمل الجانب الوقائي من خلال تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة واتباع نظام حياة صحي، وهو ما يجري تفعيله من خلال دوري «100 مليون صحة».

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة منى خليفة، مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الصحية بوزارة الصحة، أن المهرجان الصحي يتضمن عدداً من الأنشطة والفعاليات، حيث تقام بطولة كرة قدم بين فرق تمثل هيئات ومديريات وزارة الصحة، وتتأهل الفرق تدريجياً للتصفيات النهائية حتى الوصول إلى الفريق الفائز بالبطولة ليتم تكريمه في ختام المهرجان.

وأضافت الدكتورة منى خليفة أن الخدمات الصحية المقدمة أثناء المهرجان تشمل وحدات متنقلة لتقديم خدمات مبادرة صحة المرأة، وفرق متنقلة لخدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وفرق متنقلة لتقديم خدمات مبادرة الأمراض المزمنة، مؤكدة أن هذا الحدث يأتي انطلاقاً من رؤية وزارة الصحة لتعزيز ثقافة النشاط البدني وربطه بمبادرات الصحة العامة، ودعم المشاركة المجتمعية في الحفاظ على صحة المواطن المصري.

وزارة الصحة 100 مليون صحة وزارة الصحة والسكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

