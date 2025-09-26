قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عراقجي: لن تخرج الترويكا الأوروبية منتصرة بتفعيلها آلية الزناد
بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحالات والمطاعم
ضوابط تسمية المواليد بالقانون و غرامة مالية لمن يختار أسماء مسيئة
حماس: استشهاد 251 صحفيا منذ بداية الحرب جريمة نكراء تقترفها حكومة الاحتلال الفاشـ ي
انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب
وول ستريت جورنال: نتنياهو غير مقتنع بخطة السلام الأمريكية لإدارة غزة
وزير البترول يبحث مع هاربور إنرجي البريطانية انتاج الغاز بدسوق وغرب الدلتا
إعلام إسرائيلي: خطة أمريكية لتعيين توني بلير قائدا لإدارة غزة مؤقتا
موقف الأهلي مع ياسر إبراهيم بعد أزمة أفضل لاعب في مباراة حرس الحدود
ارتفاع عدد وفيات حريق مصنع المحلة لـ 8 حالات والدفع بـ26 سيارة إسعاف
30.5 مليار جنيه .. مصر تواصل توجيه الاستثمارات في قطاع التعليم لتحسين جودته
دعاء الجمعة الأولى من ربيع الآخر.. يزيد الرزق ويقضي الحوائج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استشاري طب وقائي يحذر من خطورة الزجاجات البلاستيكية على الصحة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

حذر الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، من خطورة الاعتماد على الزجاجات البلاستيكية في حفظ المياه أو المشروبات الساخنة والباردة، مشيرًا إلى أن الاستخدام المتكرر لها قد ينقل مواد سامة إلى الجسم.

وأوضح حتة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع عبر قناة صدى البلد، أن مادة "البولي سيليين" المستخدمة في صناعة البلاستيك تتفاعل مع درجات الحرارة المرتفعة داخل السيارات أو الأماكن المغلقة، ما يؤدي إلى تسربها إلى المشروبات.

وأكد أن هذا التفاعل يمثل خطراً على المدى البعيد، حيث يؤثر على الجسم والغدد الصماء، مشددًا على ضرورة رفع الوعي لدى المواطنين بمخاطر البلاستيك وعدم استخدامه بشكل عشوائي.

الزجاجات البلاستيكية تهدد الصحة

في عالم تتسارع فيه وتيرة الحياة، نعتمد بشكل متزايد على الزجاجات البلاستيكية الجاهزة لتوفير المياه بشكل سريع وسهل، كما أننا احيانا نعيد ملئها لنضعها فى الثلاجة فهي أخف من الزجاجات “الأزاز”، ولكن، ما لا يدركه الكثيرون أن هذه الزجاجات قد تتحول من مصدر للحياة مهم إلى خطر داهم يهدد صحة الجسم بأكمله، وخصوصًا صحة الكلى إذا تم تعريضها لأشعة الشمس لفترات طويلة.

الطب الوقائي الصحة العامة الزجاجات البلاستيكية المشروبات الساخنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جون ادوارد

رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الخطيب

جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وقيمة الزيادة

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وقيمة الزيادة

الإعلامية نهاد سمير

وثقت واقعة إهمال.. الاعتداء على الإعلامية نهاد سمير داخل مركز طبي| فيديو

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

صاروخ حوثي

رعب في إسرائيل.. صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس بعد صاروخ حوثي

محمود الخطيب

نجم الزمالك: ما يحدث ضد محمود الخطيب شيء غريب جدًا

ترشيحاتنا

محكمة

نظر محاكمة ميشو في قضية نشر مقاطع منافية للآداب.. غدا

محكمة

محاكمة 37 متهما بـ «خلية الملثمين».. السبت

انهيلر مصنع المحلة

مدير أمن الغربية ونائب المحافظ يتفقدان موقع انفجار مصنع المحلة.. والبحث عن ناجين

بالصور

دراسة: معظم سائقي السيارات الهجينة ينسون استخدام الشاحن

السيارات الهجينة
السيارات الهجينة
السيارات الهجينة

فستان لافت.. مي عمر تستعرض جمالها

مي عمر
مي عمر
مي عمر

رفقة زوجها.. درة تخطف الأنظار بظهورها الأخير

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد