استشاري طب وقائي يحذر من خطورة الزجاجات البلاستيكية على الصحة

حذر الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، من خطورة الاعتماد على الزجاجات البلاستيكية في حفظ المياه أو المشروبات الساخنة والباردة، مشيرًا إلى أن الاستخدام المتكرر لها قد ينقل مواد سامة إلى الجسم.

وأوضح حتة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع عبر قناة صدى البلد، أن مادة "البولي سيليين" المستخدمة في صناعة البلاستيك تتفاعل مع درجات الحرارة المرتفعة داخل السيارات أو الأماكن المغلقة، ما يؤدي إلى تسربها إلى المشروبات.

وأكد أن هذا التفاعل يمثل خطراً على المدى البعيد، حيث يؤثر على الجسم والغدد الصماء، مشددًا على ضرورة رفع الوعي لدى المواطنين بمخاطر البلاستيك وعدم استخدامه بشكل عشوائي.

الزجاجات البلاستيكية تهدد الصحة

في عالم تتسارع فيه وتيرة الحياة، نعتمد بشكل متزايد على الزجاجات البلاستيكية الجاهزة لتوفير المياه بشكل سريع وسهل، كما أننا احيانا نعيد ملئها لنضعها فى الثلاجة فهي أخف من الزجاجات “الأزاز”، ولكن، ما لا يدركه الكثيرون أن هذه الزجاجات قد تتحول من مصدر للحياة مهم إلى خطر داهم يهدد صحة الجسم بأكمله، وخصوصًا صحة الكلى إذا تم تعريضها لأشعة الشمس لفترات طويلة.