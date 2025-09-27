ضبط 5 أطنان سماد فوسفات مجهولة المصدر بالقليوبية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، من ضبط 5 أطنان من سماد الفوسفات الأحادي المعدل مجهولة المصدر، داخل محل مبيدات زراعية بناحية مدينة قها.



وجاءت الحملة تنفيذا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتحت إشراف الدكتور تامر صلاح مختار مدير مديرية التموين بالقليوبية، وبمتابعة المهندسة أمل عبد القوي وكيل المديرية.



ونفذت إدارة التجارة الداخلية الحملة برئاسة مدير الإدارة، وبمشاركة مفتشي الإدارة، حيث تم ضبط 100 شيكارة من السماد زنة الشيكارة 50 كجم، دون فواتير أو مستندات رسمية تثبت مصدرها.



وتم التحفظ على المضبوطات بموجب إيصال استلام لحين صدور قرار النيابة العامة، كما جرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.