القاهرة الإخبارية: روسيا وجهة سياحية متنوعة بين البحر والثلوج

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إن روسيا لم تُعد وجهة سياحية بارزة في الماضي، حيث ظل المجال السياحي محدودًا خلال حقبة الاتحاد السوفيتي التي تميزت بالانغلاق، وحتى بعد تفككه احتاج الأمر إلى سنوات حتى تبدأ البلاد بالانفتاح على العالم.

وأشار «مشيك»، خلال مداخلة ببرنامج «صباح جديد»، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن تنظيم روسيا لكأس العالم لكرة القدم عام 2018 ، شكّل نقطة تحول مهمة، حيث شهدت البلاد تدفقًا كبيرًا من الزوار الأجانب الذين أُعجبوا بجمال المدن الروسية وما تحتويه من مبانٍ أثرية وساحرة، ليس فقط في العاصمة موسكو، وإنما في العديد من المدن الأخرى.

وأوضح أن روسيا، بحكم مساحتها الشاسعة، تتميز بتنوع جغرافي ومناخي لافت، إذ تضم مدنًا سياحية مطلة على البحر مثل سوتشي على البحر الأسود، وأنابا في الجنوب الروسي، بالإضافة إلى مناطق أخرى تشهد انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة قد تصل إلى 60 درجة مئوية تحت الصفر.

وبيّن «مشيك» أن بعض المناطق الروسية توصف محليًا بالاعتدال رغم أن درجات الحرارة فيها خلال الشتاء تصل إلى 25 درجة مئوية تحت الصفر، بينما يصف المواطن المصري هذه الأجواء بأنها باردة للغاية، مضيفًا أن درجة الحرارة الحالية في موسكو تبلغ 8 درجات مئوية، مما يؤكد أن البلاد لا تزال في فصل الصيف.