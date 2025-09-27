مدربة منتخب الناشئات بعد الفوز أمام غينيا: بنات مصر سوبر وشكرا لتعبكم

أشادت أميرة يوسف المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 سنة عقب الفوز علي منتخب غينيا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الجمعة في تصفيات كأس العالم للسيدات.

قالت مدربة منتخب مصر تحت 20 سنة عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أداء بطولي من بنات منتخب مصر تحت 20 في بدايه مشوارنا في مباراه الذهاب.

تابعت مدربة منتخب مصر تحت 20 سنة:قدّمنا مباراة رجولية بكل ما تحمله الكلمة من معنى % 95 وسط رطوبة وصلت وتحت سيول متواصلة على أرضية ملعب أشبه بالجنينة مش ملعب كرة

وحكام قاسيين.



أضافت مدربة منتخب مصر تحت 20 سنة: بنات مصر في مباراة العودة كانوا قد المسؤولية والوعد وابدعوا وبقول ان بنات مصر سوبر مش لاعبات عاديات واظن الرسالة وصلت وشكرا لكل الداعمين وشكرا لصفحات الكره النسائيه ودعمها .. شكرا لكل الجهاز الفنى وشكرا لتعبكوا .. شكرا للأتحاد المصرى لكره القدم من مجلس اداره الى اداره فنية وتنفيذية ومنتخبات ومالية بأذن الله القادم أفضل.

واختتمت حديثها قائلة: ملحوظه: منتخب غينيا الاستوائيه كان له تجربه وديه من ٥ شهور أمام منتخب المغرب واستطاع ان يتغلب على المغرب في المباراتين.



وحقق منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة فوزا مستحقات أمام نظيره منتخب غينيا في تصفيات كأس العالم.



ونجح منتخب مصر للكرة النسائية في تحقيق الفوز على نظيره منتخب غينيا بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الجمعة علي ملعب استاد الدفاع الجوي.



وتقود منتخب مصر للكرة النسائية أميرة يوسف الذي يشارك حاليا فى تصفيات كأس العالم للكرة النسائية.



وكان الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة أمام غينيا الاستوائية، أسفر في إياب المرحلة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم للشابات 2026، عن ارتداء المنتخب المصري القميص الأحمر والشورت الأسود، فيما ترتدي لاعبات غينيا الإستوائية القميص الأبيض والشورت الأزرق.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز منتخب غينيا الإستوائية بهدف نظيف.