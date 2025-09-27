بعد غرق طريق جزيرة دواد .. جهود مكثفة لتعلية الطرق بسبب الفيضان وربط القرية بمركز منوف ..صور

يكثف مركز مدينة منوف ومدينة السادات في محافظة المنوفية من جهودهم للاستجابة لاستغاثة أهالي جزيرة داود التابعة لمركز السادات بعد ارتفاع منسوب مياه النيل وغرق الطرق التي تربطهم بمركز منوف.

ارتفاع منسوب مياه النيل

واكد الأهالي، أن المأساة سنوية مع ارتفاع منسوب مياه النيل حيث تعزلهم غرق الطرق عن الحياة خارج القرية ويضطرون الي استخدام مراكب صغيرة مما يعرض حياتهم وحياة أطفالهم الي الخطر.

وعلي الجانب الآخر قال صفوت بحيري رئيس مركز ومدينة السادات، أن الأمر سنويا مع ارتفاع المياه وفيضان النيل والجزيرة تربطها عدة قري مع قري مركز منوف ومنهم الطريق الي قرية صنصفط وهو الذي غمرته المياه.

واضاف في تصريح خاص لصدي البلد، أنه قام بالمرور علي جزيرة ابو داود وبالاشتراك مع رئيس مركز ومدينة منوف ورئيسة الوحدة المحلية لقرية جزى التابعه لمركز ومدينة منوف، ومعدات المركزين لتمهيد وردم الطريق الى معدية الطرانة .

تعلية الجسر

واوضح، أنه يتم تعلية الجسر الذي يربط الجزيرة بقرية جزي وردم وتوسعة الطريق.

وتابع، أن الجزيرة يربطها عدة طرق أخري ومعدية ولكن الأهالي تفضل الطريق الغارق لقصر المسافة مع قرية صنصفط.

وأوضح رئيس مدينة السادات، أنهم يحاولون جاهدين حل مشكلة الأهالي بتعلية الطرق ولكن الطريق الغارق لن يتم تعليته الا بعد انخفاض مستوي المياه.

فيضان النيل

وقال رئيس المدينة، أن الجهود مشتركة مع رؤساء المدن الأخري في منوف والوحدات المحلية لتلبية احتياجات الأهالي في القرية المتضررة من فيضان النيل، مؤكدا أن الأراضي التي يعيشون بها الأهالي طرح نهر وجميع المنازل والمدارس مرتفعة عن الأرض.