أخبار البلد

يوم السياحة العالمي ..خبراء :فرصة لإلقاء الضوء على قضايا القطاع

السياحة في مصر
السياحة في مصر
محمد الاسكندرانى

يحتفل العالم بـ يوم السياحة العالمي من كل عام في 27 سبتمبر ، لنشر الوعي بالسياحة والترفيه كصناعة هامة وملهمة للبشرية ، وتشجيع الممارسات المستدامة.
وأعلنت منظمة السياحة العالمية، أن الاحتفال بـ يوم السياحة العالمي هذا العام تحت شعار السياحة والتحول المستدام ،لإلقاء الضوء على الحراك السياحي في ظل المتغيرات .

يوم السياحة العالمي


من جانبة قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر ، إن يوم السياحة العالمي يؤكد على طرح الرؤي والأفكار والقاء الضوء على المناخ العام داخل القطاع.


أوضح عثمان في تصريح لـ"صدى البلد" ، أن الاحتفالات الدولية خاصة المتعلقة بالقطاع السياحي ،تؤكد أنه قلب الاقتصاد النابض ،لافتا من الضروري إجراء مناقشات ملهمة حول إزاحة التحديات أمام القطاع الأهم اقتصاديا.


اتفق معه في الرأي عبدالهادى محمد رئيس غرفة شركات السياحة في أسوان ، مؤكدا أن اليوم العالمي للسياحة فرصة لإلقاء الضوء على تحديات القطاع السياحي خاصة التي تشهدها الأحداث السياسية في المنطقة.


أشار عبدالهادي في تصريح لـ"صدى البلد" ، أن الاحتفال بيوم السياحة العالمي ،شهد عدة احتفالات "صغيرة" في بعض المناطق السياحية والآثرية ، قائلا: علينا أن نضع يدنا على ترويج القطاع في تلك المناسبات .


يذكر أن  الإحتفال بذلك اليوم تم تحديده ليكون احتفالا عالميا بالسياحة، لتزامنه مع اعتماد النظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية في عام 1970، بينما بدأت الاحتفالات الرسمية به في عام 1980، ويهدف لرفع مستوى الوعي بأهمية السياحة وقيمتها المتنوعة على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.
 

