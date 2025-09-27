خبير : حكومة ميلوني متمسكة بحل الدولتين.. وتتجنب الصدام مع إسرائيل

صرّح الدكتور باولو بيزولو، أستاذ العلاقات الدولية، أن موقف الحكومة الإيطالية من الاعتراف بدولة فلسطين يختلف عن توجهات عدد من الدول الأوروبية الكبرى، حيث قررت كل من إيطاليا وألمانيا الإبقاء على موقفهما الرافض للاعتراف المباشر، مفضلتين التمسك بخيار الحل الدبلوماسي ضمن إطار حل الدولتين.

السياسة الخارجية الإيطالية

وأوضح في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا التوجه يتماشى مع السياسة الخارجية الإيطالية خلال العقد الأخير، مؤكدًا أن أية حكومة في إيطاليا لم تُبدي حتى الآن الجرأة الكافية لاتخاذ خطوة مماثلة لتلك التي قامت بها فرنسا وبريطانيا.

وأشار بيزولو إلى أن هذا الموقف انعكس داخليًا في صورة احتجاجات واسعة وصدامات بين المتظاهرين والشرطة في مدن كبرى مثل روما وميلانو، حيث يطالب جزء كبير من الرأي العام الإيطالي بالاعتراف الرسمي بفلسطين.

الضغوط المتزايدة

وأضاف أن حكومة جورجيا ميلوني مطالبة بمراجعة هذا النهج في ضوء الضغوط المتزايدة، لكنها تواجه قيودًا صعبة تتعلق بمصالحها الاستراتيجية مع إسرائيل، لاسيما في مجالات التجارة والطاقة فضلًا عن أولوياتها على الساحة الدولية، لافتًا إلى أن التساؤل قائم حول ما إذا كانت إيطاليا ستلتحق قريبًا بركب الدول الأوروبية الكبرى التي اعترفت بدولة فلسطين.