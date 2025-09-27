قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

31 قتيلا و58 مصابا في تدافع بتجمع سياسي بولاية تاميل نادو الهندية

القسم الخارجي

لقي ما لا يقل عن 31 شخصا مصرعهم وأصيب 58 آخرون في تدافع وقع خلال تجمع سياسي حاشد في ولاية تاميل نادو جنوبي الهند، وفق ما أفادت به صحيفة "هندو" الهندية، السبت، نقلا عن وزير الصحة في الولاية.

ووفقا لوكالة رويترز" فأن الفعالية نظمتها حركة "تاميلاجا فيتري كازاجام"، التي أسسها الممثل الشهير والسياسي التاميلي فيجاي، كجزء من جولته الانتخابية استعداداً للانتخابات المحلية المقررة أوائل العام المقبل.

وذكر التقرير أن التجمع شهد تدفقا كثيفا للجماهير ما أدى إلى حالة من الفوضى نتج عنها التدافع، بينما تم نقل العشرات إلى مستشفيات المناطق المجاورة، حيث تم إرسال ما لا يقل عن 44 طبيباً من منطقتي تيروشيرابالي وسالم لتقديم الإسعافات العاجلة في موقع الحادث بمنطقة كارور.

وعلق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على الحادث عبر منصة X (تويتر سابقا) قائلا: "إن الحادث المؤسف الذي وقع خلال تجمع سياسي في كارور بولاية تاميل نادو أمر محزن للغاية".

