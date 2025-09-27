قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد عبد العزيز يتجاهل مصافحة الإعلامية حليمة بولند .. ما السبب؟
9 لاعبين.. تعرف على غيابات الأهلي والزمالك في مباراة القمة
إصابة 5 أشخاص في أسطوانة غاز داخل منزل بالخانكة
أولى كلية.. تامر أمين يوجه رسالة صادمة إلى مدحت شلبي بسبب الخطيب
أحمد موسى: نتنياهو كلم الكراسي في الأمم المتحدة.. واعترف بارتكاب إبادة غزة زي النازي
محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير ورصف شارع مصرف الحصة بطوخ
إيني الإيطالية تعلن عن استثمار 8 مليارات دولار في مصر خلال 4 سنوات.. ونستهدف حفر 200 بئر
متى بشاي يرصد النتائج الاقتصادية من تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية
أحمد موسى: الرئيس السيسي لديه قراءة مستقبلية لأحداث المنطقة
بسبب جرائم الحرب في غزة.. إقصاء فريق إسرائيلي من سباق للدراجات الهوائية في إيطاليا
بسبب هجوم سوريين على مصر.. طلب عاجل من أحمد موسى للحكومة المصرية
فرنسا تداهم منظمة غير حكومية للتحقيق في جرائم ضد الإنسانية بسوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

اتفرج ببلاش .. القنوات الناقلة لمباراة مصر واليابان في كأس العالم للشباب

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب
أحمد أيمن

يترقب عشاق وجماهير كرة القدم في مصر والعالم العربي، المباراة الافتتاحية لمنتخب مصر تحت 20 عاما في كأس العالم للشباب 2025.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري بنظيره منتخب اليابان في المباراة الافتتاحية لمونديال الشباب، حيث تتسائل الجماهير المصرية عن تفاصيل المباراة والقنوات الناقلة لها.

وتُقام البطولة في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر الجاري، وسط مشاركة نخبة من أقوى المنتخبات الشابة على مستوى العالم.

موعد مباراة مصر واليابان 

تنطلق صافرة بداية مباراة مصر واليابان، اليوم 27 سبتمبر 2025، في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والساعة 12:00 ليلاً بتوقيت الإمارات. 

جدير بالذكر أن هذا اللقاء بمثابة انطلاق لمشاركة مصر التاسعة في تاريخها في مونديال الشباب.

ويقع منتخب مصر للشباب في المجموعة الأولى والتي تضم كل من منتخبات اليابان وتشيلي ونيوزيلندا.

جدير بالذكر أن منتخب مصر قد حصل على بطاقة الترشح للبطولة بعد أداء جيد خلال كأس أمم أفريقيا للشباب، حيث احتل المركز الرابع. 

القنوات الناقلة لمباراة مصر واليابان

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق البث الحصرية لمباريات كأس العالم للشباب، بما في ذلك مباراة مصر واليابان. وستقوم قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة بنقل المباراة مباشرة، مما يسهل على المشاهدين متابعة الحدث.

ولمن يرغب في متابعة البث المباشر لمباراة مصر واليابان عبر الإنترنت، هناك عدة خيارات متاحة. يمكن للمشتركين في باقات "بي إن" استخدام خدمة "بي إن كونكت". 

أما بالنسبة لأولئك الذين لا يملكون اشتراكاً، يمكنهم متابعة المباراة من خلال تطبيق "تود" أو عبر قناة "بي إن سبورتس المفتوحة" على منصة "يوتيوب".

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام اليابان

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر

خط الدفاع: أحمد عابدين – عبد الله بوستنجي – معتز محمد – مهاب سامي

خط الوسط: كباكا – محمد السيد – سليم طلب

خط الهجوم: محمد عبد الله – عمرو خالد بييو – عمر خضر

مشاركات مصر في مونديال الشباب

يملك منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، تاريخًا جيدًا في البطولة، حيث شارك في 8 نسخ سابقة، كان آخرها عام 2013.

وكان أكبر فوز لشباب الفراعنة كان علي حساب ترينيداد وتوباجو بنتيجة 6-0 عام 1991.

وحصد منتخب مصر للشباب الميدالية البرونزية عام 2001 بالأرجنتين، كأفضل إنجاز خلال مشاركات الفراعنة. 

وخاض شباب مصر 32 مباراة في نهائيات كأس العالم ، حقق خلالها 12 انتصارًا وتعادل في 5 مواجهات وتلقي الهزيمة في 15 مباراة.

وسجل لاعبو منتخب مصر للشباب 45 هدفًا واستقبل شباكة 45 هدفًا ايضًا.

مباراة مصر واليابان موعد مباراة مصر واليابان القنوات الناقلة لمباراة مصر واليابان كأس العالم للشباب منتخب مصر للشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

أحمد السقا

أثناء توجهه للأسكندرية .. أحمد السقا ينجو من حادث سير ويعود إلى منزله

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

الناجية من الجريمه

بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

أسعار الطماطم

مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

ترشيحاتنا

الصلاة

ما هي عورة الرجل في الصلاة؟ دار الإفتاء تكشف عن حدودها

الصلاة

حكم الشك في عدد الركعات أثناء الصلاة .. اعرف آراء الفقهاء الأربعة

القرآن الكريم

الفرق بين الأيام المعدودات والمعلومات في القرآن .. اعرف الإعجاز اللغوي

بالصور

سعر إم جى 5 موديل 2020 في مصر

ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020

بذور الشيا الخارق.. غذاء يتحول إلى خطر صحي إذا تناولته بطريقة خاطئة

تحذير من تناول بذور الشيا بهذه الطرق
تحذير من تناول بذور الشيا بهذه الطرق
تحذير من تناول بذور الشيا بهذه الطرق

النيران تلتهم 4 عقارات بأول عرب بورسعيد وحالة وفاة وإصابة 2 آخرين

مصرع فتاة وإصابة شخصين في حريق 4 عقارات خشبية .
مصرع فتاة وإصابة شخصين في حريق 4 عقارات خشبية .
مصرع فتاة وإصابة شخصين في حريق 4 عقارات خشبية .

5 علامات تدل على تلف طرمبة البنزين

طرمبة البنزين
طرمبة البنزين
طرمبة البنزين

فيديو

الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو

أمريكا تُسقط تأشيرة الرئيس الكولومبي.. ماذا حدث ؟

نتنياهو بمقر الأمم المتحدة

نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها

عريس أسوان

وقع وهو بيرقص .. تفاصيل رحيل عريس أسوان أثناء حفل زفافه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد