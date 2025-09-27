اتفرج ببلاش .. القنوات الناقلة لمباراة مصر واليابان في كأس العالم للشباب

يترقب عشاق وجماهير كرة القدم في مصر والعالم العربي، المباراة الافتتاحية لمنتخب مصر تحت 20 عاما في كأس العالم للشباب 2025.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري بنظيره منتخب اليابان في المباراة الافتتاحية لمونديال الشباب، حيث تتسائل الجماهير المصرية عن تفاصيل المباراة والقنوات الناقلة لها.

وتُقام البطولة في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر الجاري، وسط مشاركة نخبة من أقوى المنتخبات الشابة على مستوى العالم.

موعد مباراة مصر واليابان

تنطلق صافرة بداية مباراة مصر واليابان، اليوم 27 سبتمبر 2025، في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والساعة 12:00 ليلاً بتوقيت الإمارات.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء بمثابة انطلاق لمشاركة مصر التاسعة في تاريخها في مونديال الشباب.

ويقع منتخب مصر للشباب في المجموعة الأولى والتي تضم كل من منتخبات اليابان وتشيلي ونيوزيلندا.

جدير بالذكر أن منتخب مصر قد حصل على بطاقة الترشح للبطولة بعد أداء جيد خلال كأس أمم أفريقيا للشباب، حيث احتل المركز الرابع.

القنوات الناقلة لمباراة مصر واليابان

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق البث الحصرية لمباريات كأس العالم للشباب، بما في ذلك مباراة مصر واليابان. وستقوم قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة بنقل المباراة مباشرة، مما يسهل على المشاهدين متابعة الحدث.

ولمن يرغب في متابعة البث المباشر لمباراة مصر واليابان عبر الإنترنت، هناك عدة خيارات متاحة. يمكن للمشتركين في باقات "بي إن" استخدام خدمة "بي إن كونكت".

أما بالنسبة لأولئك الذين لا يملكون اشتراكاً، يمكنهم متابعة المباراة من خلال تطبيق "تود" أو عبر قناة "بي إن سبورتس المفتوحة" على منصة "يوتيوب".

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام اليابان

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر

خط الدفاع: أحمد عابدين – عبد الله بوستنجي – معتز محمد – مهاب سامي

خط الوسط: كباكا – محمد السيد – سليم طلب

خط الهجوم: محمد عبد الله – عمرو خالد بييو – عمر خضر

مشاركات مصر في مونديال الشباب

يملك منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، تاريخًا جيدًا في البطولة، حيث شارك في 8 نسخ سابقة، كان آخرها عام 2013.

وكان أكبر فوز لشباب الفراعنة كان علي حساب ترينيداد وتوباجو بنتيجة 6-0 عام 1991.

وحصد منتخب مصر للشباب الميدالية البرونزية عام 2001 بالأرجنتين، كأفضل إنجاز خلال مشاركات الفراعنة.

وخاض شباب مصر 32 مباراة في نهائيات كأس العالم ، حقق خلالها 12 انتصارًا وتعادل في 5 مواجهات وتلقي الهزيمة في 15 مباراة.

وسجل لاعبو منتخب مصر للشباب 45 هدفًا واستقبل شباكة 45 هدفًا ايضًا.