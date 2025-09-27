قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النيابة الإدارية تُحقق في واقعة حريق مصنع المحلة الكبرى وتصدر قرارات عاجلة
خاص| أول تعليق من دينا على الانتقادات الموجهة لأكاديمية الرقص الشرقي.. فيديو
لحماية حقوق الموظفين.. قانون العمل يتيح التظلم من قرار الوقف خلال 72 ساعة
من عزل حماس إلى إعادة الإعمار.. تفاصيل خطة ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه
وزير الخارجية: تتطلع لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في برامج تشغيل المنظمات بالقاهرة
سيلينا جوميز تودع العزوبية.. تفاصيل حفل زفافها الليلة
حبس حمو بيكا 3 أشهر في قضية حيازة سلاح أبيض
وزير الخارجية: مصر ترى في استعادة سوريا لعافيتها تعزيزا للأمن القومي العربي
سعر الذهب مساء اليوم السبت 26-9-2025
وظائف خالية..المعهد القومي للنقل يوفر فرصا لتعيين 5 مدرسين في تخصصات «هندسية واقتصادية»
سمموا كلب الحراسة.. القصة الكاملة لمحاولة سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
رياضة

قناة مجانية تنقل مباراة منتخب مصر أمام اليابان في كأس العالم للشباب

منتخب الشباب
منتخب الشباب
إسلام مقلد

يترقب عشاق الكرة المصرية والعربية مواجهة مرتقبة مساء اليوم السبت، حين يلتقي منتخب مصر للشباب مع نظيره الياباني في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، التي تستضيفها تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 20 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة مصر واليابان والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى. 

ومن المقرر أن تُذاع المواجهة عبر قناة "بي إن سبورتس المفتوحة"، لتكون متاحة للجماهير المصرية والعربية لمتابعة الفراعنة الصغار في بداية مشوارهم المونديالي.

قائمة منتخب مصر للشباب في كأس العالم

يدخل المنتخب المصري اللقاء بقائمة تضم مجموعة مميزة من اللاعبين المحترفين والمحليين، اختارهم المدير الفني حسام حسن لتمثيل الفراعنة في البطولة، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد)، أحمد وهب (المصري)، أحمد منشاوي (الاتحاد السكندري).

خط الدفاع: أحمد نايل (حرس الحدود)، أحمد عابدين (الأهلي)، عبد الله بوستنجي (زد)، معتز محمد (حرس الحدود)، مؤمن شريف (الاتحاد السكندري)، مهاب سامي (إنبي).

خط الوسط: أحمد خالد كباكا (زد)، محمد السيد (الزمالك)، أحمد وحيد (غزل المحلة)، سيف سفاجا (إنبي)، سليم طلب (هيرتا برلين – ألمانيا)، تيبو جابريال (ماينز – ألمانيا).

خط الهجوم: محمد عبد الله (الأهلي)، عمر سيد معوض (الأهلي)، حامد عبد الله (إنبي)، عمرو "بيبو" (أراو – سويسرا)، عمر خضر (أستون فيلا – إنجلترا)، محمد هيثم (الأهلي).

بداية الطريق نحو حلم المونديال

يسعى منتخب مصر للشباب إلى تحقيق بداية قوية أمام المنتخب الياباني، الذي يعد أحد أبرز المنتخبات الآسيوية في الفئات العمرية، من أجل حصد أول 3 نقاط تمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل استكمال مشواره في البطولة.

الكرة المصرية منتخب مصر للشباب منتخب مصر اليابان كأس العالم للشباب كأس العالم للشباب تحت 20 عامً كأس العالم

