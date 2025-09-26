قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أذكار المساء الصحيحة.. أدعية تحفظك من كل مكروه طوال الليل
غدًا آخر موعد للتقديم| رابط وظائف الأزهر الشريف للمعلمين 2025 والتخصصات المطلوبة
رحمة أحمد تغادر المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية
رونالدو ضد بنزيما.. تشكيل قمة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي
ترامب: سأنظر في نقل مباريات كأس العالم 2026 من بعض المدن الأمريكية
قيادي في حركة حماس: نتنياهو كذابُ أشِرْ وإسرائيل باتت منبوذة دوليا
تكهين أجهزة الكمبيوتر القديمة في جميع المدارس .. قرار عاجل الآن
من هو مونيز رويز .. حكم قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري؟
تعقيبا على خطاب نتنياهو.. حماس: إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس حق أصيل
رعب على شواطئ أشدود.. أسماك القرش تجبر إسرائيل على رفع الرايات السوداء | شاهد
الناتو وكوريا الجنوبية يعقدان أول حوار مباشر حول التعاون الصناعي الدفاعي
توصيات مصيرية من الرئيس السيسي لطلاب الأكاديمية العسكرية المصرية.. فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تأهل للدور الثالث في تصفيات المونديال.. منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة يتفوق على غينيا الاستوائية (3 – 0)

إسلام مقلد

تأهل منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة للدور الثالث في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم للشابات بعد فوزه على نظيره من غينيا الاستوائية (3 – 0) في المواجهة التي جمعت الطرفين على الملعب الفرعي 30 يونيو بالدفاع الجوي وأدارتها الجنوب أفريقية نونجابولا ندليلا.

حبيبة عصام فرضت نفسها كنجمة أولى للقاء بتسجيلها الهدف الأول عند الدقيقة 13 من تمريرة ولا أروع من زميلتها منة عزت ’ ثم أضافت الهدف الثاني في الدقيقة 37 عندما استثمرت تمريرة فرح المهدي وسددت بقدمها اليسرى في شباك الحارسة ريتا لولي وأضافت حبيبة بكتاش الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بجل الضائع من تمريره حريرية من منة عزت.

بنات المدربة أميرة يوسف فرطن في فوز عريض بعد أن أهدرن العديد من الفرص على مدار شوطي اللقاء أبرزها تسديدة فرح المهدي التي أبعدها الحارسة ريتا لولي في الدقيقة 17 ’ وفرصة أخرى لحبيبة بكتاش من غرضية حبيبة عصام في الدقيقة 28، وتسديدة رودينا يوسف التي تصدن لها حارسة المرمى في الدقيقة 41 والعرضية التي مرت أمام فاطمة وفرح المهدي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

في الشوط حاول الضيوف العودة للمباراة لكن ظلت السيطرة والخطورة لمنتخب مصر وضاع هدف محقق في الدقيقة 57 عندما توغلت حبيبة عصام وسدد كرة ارتدت من الحارسة ريتا لفرح المهدي لم تحسن التعامل معها.

ثم جاء التغيير الأول لمصر بنزول سارة طارق بدلاً من فرح المهدي في الدقيقة 67 وظلت النتيجة على حالها رغم خروج فاطمة مصطفى لاعبة منتخب مصر بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 84 بعدها أجرت أميرة يوسف تغيير آخر عندما دفعت بـ فاطمة محمود بدلاً من سارة خالد في الدقيقة 89، وفي الوقت بدل الضائع أهدر الضيوف فرصة مؤكدة من العرضية التي أرسلتها هيلاريا ميدجا وأخفقت زميلتها في التسجيل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع وبعدها أمن منتخب مصر الفوز بالهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

كان لقاء الذهاب قد شهد خسارة بنات مصر (0 – 1) بالعاصمة مالابو وبهذا الفوز تأهلن للدور الثالث في التصفيات لمواجهة أحد الثنائي غينيا أو بنين ’ علماً بأن أفريقيا تملك 4 مقاعد في النهائيات التي تقام في ضيافة بولندا من 5 حتى 27 سبتمبر 2026.
 

منتخب مصر منتخب مصر للكرة النسائية منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة كأس العالم للشابات

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

سعر الذهب

700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

اسعاف

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

حريق مصنع المحلة

مصرع 7 أشخاص وإصابة 36 في انفجار غلايات مصنع بالمحلة.. صور

نتنياهو

نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه

سحب الاموال من البنوك

تشمل البنوك والـ ATM وإنستاباي.. تعرف على الحد الأقصى للسحب اليومي بعد قرار البنك المركزي

وزير الاوقاف

أُعلنت رسميا.. نتيجة مسابقة عامل مسجد بوزارة الأوقاف عبر بوابة الوظائف الحكومية

بطاقة التموين

لضمان وصول الدعم.. أسباب حذف بطاقة التموين 2025 والفئات غير المستحقة

بالصور

طريقة عمل البسطرمة في المنزل.. خطوات سهلة وطعم مميز

سرطان البروستاتا.. مرض صامت يهدد صحة الرجال والفحص المبكر ضرورة

للمرة الأولى.. نجاح علاج جيني يبطئ مرض هنتنغتون الوراثي 75%

3 حقن لا يجب الحصول عليها إلا بإشراف طبي.. البرد أخطرها

اسما شريف منير

خوف ودعم.. كواليس ارتداء أسما شريف منير الحجاب

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

