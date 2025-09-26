تأهل للدور الثالث في تصفيات المونديال.. منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة يتفوق على غينيا الاستوائية (3 – 0)

تأهل منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة للدور الثالث في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم للشابات بعد فوزه على نظيره من غينيا الاستوائية (3 – 0) في المواجهة التي جمعت الطرفين على الملعب الفرعي 30 يونيو بالدفاع الجوي وأدارتها الجنوب أفريقية نونجابولا ندليلا.

حبيبة عصام فرضت نفسها كنجمة أولى للقاء بتسجيلها الهدف الأول عند الدقيقة 13 من تمريرة ولا أروع من زميلتها منة عزت ’ ثم أضافت الهدف الثاني في الدقيقة 37 عندما استثمرت تمريرة فرح المهدي وسددت بقدمها اليسرى في شباك الحارسة ريتا لولي وأضافت حبيبة بكتاش الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بجل الضائع من تمريره حريرية من منة عزت.

بنات المدربة أميرة يوسف فرطن في فوز عريض بعد أن أهدرن العديد من الفرص على مدار شوطي اللقاء أبرزها تسديدة فرح المهدي التي أبعدها الحارسة ريتا لولي في الدقيقة 17 ’ وفرصة أخرى لحبيبة بكتاش من غرضية حبيبة عصام في الدقيقة 28، وتسديدة رودينا يوسف التي تصدن لها حارسة المرمى في الدقيقة 41 والعرضية التي مرت أمام فاطمة وفرح المهدي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

في الشوط حاول الضيوف العودة للمباراة لكن ظلت السيطرة والخطورة لمنتخب مصر وضاع هدف محقق في الدقيقة 57 عندما توغلت حبيبة عصام وسدد كرة ارتدت من الحارسة ريتا لفرح المهدي لم تحسن التعامل معها.

ثم جاء التغيير الأول لمصر بنزول سارة طارق بدلاً من فرح المهدي في الدقيقة 67 وظلت النتيجة على حالها رغم خروج فاطمة مصطفى لاعبة منتخب مصر بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 84 بعدها أجرت أميرة يوسف تغيير آخر عندما دفعت بـ فاطمة محمود بدلاً من سارة خالد في الدقيقة 89، وفي الوقت بدل الضائع أهدر الضيوف فرصة مؤكدة من العرضية التي أرسلتها هيلاريا ميدجا وأخفقت زميلتها في التسجيل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع وبعدها أمن منتخب مصر الفوز بالهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

كان لقاء الذهاب قد شهد خسارة بنات مصر (0 – 1) بالعاصمة مالابو وبهذا الفوز تأهلن للدور الثالث في التصفيات لمواجهة أحد الثنائي غينيا أو بنين ’ علماً بأن أفريقيا تملك 4 مقاعد في النهائيات التي تقام في ضيافة بولندا من 5 حتى 27 سبتمبر 2026.

