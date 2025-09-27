قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفوز الثاني.. كهرباء الإسماعيلية يفوز على المقاولون بهدف نظيف في الدوري
تحرك مصري - صيني قوي لتعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين
لافروف: لا شئ يبرر ما تفعله اسرائيل في غزة و العقوبات على إيران غير قانونية
الرئيس الإيراني: تحاورنا مع الأوروبيين بشأن آلية الزناد.. وأمريكا تسعى لإضعافنا
تشيلسي يخسر بثلاثية من برايتون في الدوري الإنجليزي
مفيش مواد مسرطنة| مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. والزراعة تنفي رشها بالإيثريل
رسمياً .. ترشح مصر لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي
بمشاركة صلاح.. ليفربول يخسر بثنائية من كريستال بالاس في البريميرليج
رئيس جامعة القاهرة: حصول المعهد القومي لعلوم الليزر على الاعتماد المؤسسي تتويجا لجهود الجامعة
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد السكندري يدعو أعضاءه لجمعية عمومية لاعتماد تعديلات على لائحته الأساسية
مسؤول أممي: الفلسطينيون يواجهون أوضاعا إنسانية مروعة في غزة
أخبار البلد

رسمياً .. ترشح مصر لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي

جانب من الفعلية
جانب من الفعلية
نورهان خفاجي

شهدت مدينة مونتريال الكندية، وعلى هامش فعاليات الدورة الثانية والأربعين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، انعقاد أكبر تجمع أفريقي نظمته منظمة الطيران المدني الأفريقي (أفكاك)، بمشاركة واسعة من وزراء الطيران والنقل بالقارة ، ورؤساء سلطات وهيئات الطيران المدني، وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين في هذا المجال ،، حيث شاركت ٥١ دوله افريقيه من اصل ٥٤ دوله وأكثر من ١٦ دوله عربيه .

كما حضر اللقاء المهندس نايف العبري رئيس الجمعية لهذا العام، و رئيس منظمة الإيكاو، و سكرتير  عام  المنظمه ، و رئيس منظمة «AFCAC»، والاتحاد الافريقى و أمين عام  منظمة الطيران المدني الأفريقي.

وخلال الفعالية، عرض المرشحون الأفارقة لمقاعد دولهم  لعضوية مجلس "الإيكاو" برامجهم الانتخابية ورؤيتهم المستقبلية لقطاع الطيران في القارة، مؤكدين أهمية التشاور وتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق المشترك استعدادًا للاستحقاق الانتخابي المقبل. وأسفرت المناقشات عن توافق واسع على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي خلال الانتخابات المقبلة، باعتبارها محطة مفصلية تعكس طموحات القارة ودورها المتنامي في صناعة الطيران العالمية.

وفي كلمته أمام الاجتماع، أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن تمثيل أفريقيا في مجلس "الإيكاو" ليس مجرد حضور بروتوكولي، بل مسؤولية جماعية تضع القارة في قلب صناعة الطيران الدولي. وأضاف أن أفريقيا قارة صاعدة تمتلك إمكانات بشرية واقتصادية هائلة، وموارد طبيعية ثرية، وشريحة شبابية هي الأصغر عالميًا، ما يؤهلها لتكون شريكًا محوريًا في صياغة مستقبل الطيران المدني العالمي.

وشدد الحفني على حرص مصر الدائم على دعم التعاون الإقليمي والدولي وتعزيز مبادئ منظمة "الإيكاو"، وفي مقدمتها شعار "عدم ترك أى دوله خلف الركب "، مشيرًا إلى أن الطيران المدني يمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة النقل المتكاملة وداعمًا رئيسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أعلن رسميًا إعادة ترشح مصر للفئه الثانيه لعضوية مجلس "الإيكاو"، مؤكدًا التزامها بمواصلة دعم رسالة المنظمة وأهدافها الاستراتيجية.

ومن جانبهم، أكد المرشحون الأفارقة على أن فوز أي دولة من القارة بعضوية المجلس يمثل إنجازًا جماعيًا ورسالة واضحة تعكس قوة التضامن الأفريقي. وأكدوا أن أولويات المرحلة المقبلة تتركز على رفع معايير السلامة الجوية، وتطوير البنية التحتية للمطارات والملاحة الجوية، وتعزيز سياسات الاستدامة البيئية، وتنمية الكوادر البشرية بما يعزز تنافسية أفريقيا في قطاع الطيران الدولي.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن توحيد الرؤى والأصوات الأفريقية يمثل حجر الزاوية لضمان تمثيل عادل ومؤثر للقارة داخل مجلس "الإيكاو"، وأن الصوت الأفريقي الموحد هو السبيل لترسيخ مكانتها كعنصر فاعل في رسم مستقبل صناعة الطيران المدني العالمي.

الإيكاو أفكاك مصر طيران مطار

