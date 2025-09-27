آخر تحديث .. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري السبت 27 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن .. يسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا نسبيًّا خلال عمليات البيع والشراء، السبت 27 سبتمبر 2025 وفق آخر تحديث قبل بداية العطلة الأسبوعية للبنوك، ليصل سعره في البنك المركزي إلى 48.05 جنيه للشراء، 48.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي: 48.05 جنيه للشراء، 48.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 48.03 جنيه للشراء، و48.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في أبو ظبي الإسلامي: 48.16 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك العربي الإفريقي: 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري: 48.13 جنيه للشراء، و48.23 جنيه للبيع.