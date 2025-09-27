قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفوز الثاني.. كهرباء الإسماعيلية يفوز على المقاولون بهدف نظيف في الدوري
تحرك مصري - صيني قوي لتعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين
لافروف: لا شئ يبرر ما تفعله اسرائيل في غزة و العقوبات على إيران غير قانونية
الرئيس الإيراني: تحاورنا مع الأوروبيين بشأن آلية الزناد.. وأمريكا تسعى لإضعافنا
تشيلسي يخسر بثلاثية من برايتون في الدوري الإنجليزي
مفيش مواد مسرطنة| مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. والزراعة تنفي رشها بالإيثريل
رسمياً .. ترشح مصر لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي
بمشاركة صلاح.. ليفربول يخسر بثنائية من كريستال بالاس في البريميرليج
رئيس جامعة القاهرة: حصول المعهد القومي لعلوم الليزر على الاعتماد المؤسسي تتويجا لجهود الجامعة
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد السكندري يدعو أعضاءه لجمعية عمومية لاعتماد تعديلات على لائحته الأساسية
مسؤول أممي: الفلسطينيون يواجهون أوضاعا إنسانية مروعة في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

آخر تحديث.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري السبت 27 سبتمبر 2025

آخر تحديث .. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري السبت 27 سبتمبر 2025
آخر تحديث .. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري السبت 27 سبتمبر 2025
عبد الفتاح تركي

سعر الدولار الآن .. يسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا نسبيًّا خلال عمليات البيع والشراء، السبت 27 سبتمبر 2025 وفق آخر تحديث قبل بداية العطلة الأسبوعية للبنوك، ليصل سعره في البنك المركزي إلى 48.05 جنيه للشراء، 48.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي: 48.05 جنيه للشراء، 48.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع.

واقرأ أيضًا:

سعر الدولار اليوم الأمريكي أمام الجنيه المصري الأربعاء 15 يناير 2025 - صورة أرشيفية

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 48.03 جنيه للشراء، و48.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في أبو ظبي الإسلامي: 48.16 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك العربي الإفريقي: 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع.

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري: 48.13 جنيه للشراء، و48.23 جنيه للبيع.

الدولار سعر الدولار سعر الدولار الآن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سعر الدولار أمام الجنيه المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

الخطيب

منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب

أسعار الطماطم

مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

وزارة العمل

وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية للفتيات.. الشروط وكيفية التقديم

بالصور

5 علامات تدل على تلف طرمبة البنزين

طرمبة البنزين
طرمبة البنزين
طرمبة البنزين

محافظ الشرقية يتفقد الاستعدادات النهائية لإنطلاق فعاليات مهرجان الخيول العربية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

علاجات طبيعية للكحة.. وصفات منزلية فعالة لتقليل السعال وتهدئة الحلق

علاجات طبيعية للكحة
علاجات طبيعية للكحة
علاجات طبيعية للكحة

لأكل العيش.. أفضل 5 سيارات أقل من 300 ألف جنيه

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

فيديو

نتنياهو بمقر الأمم المتحدة

نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها

عريس أسوان

وقع وهو بيرقص .. تفاصيل رحيل عريس أسوان أثناء حفل زفافه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد