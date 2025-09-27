الدولار يتجه لأقوى أداء أسبوعي في شهرين مع ضعف رهانات خفض الفائدة



يتجه الدولار الأميركي نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي له منذ أوائل أغسطس، بعدما دفعت البيانات الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة التجار إلى إعادة تقييم نطاق خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فيما تترقب الأسواق صدور تقرير التضخم يوم الجمعة.

شهد مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري تغيراً طفيفاً بعد أن بلغ أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع يوم الخميس، ليصعد بأكثر من 0.7% خلال الأيام الخمسة الماضية. كما يستعد العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر حساسية لقرارات السياسة النقدية، لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ مطلع يوليو.

يُعيد المستثمرون حالياً تقييم فرص خفض أسعار الفائدة بوتيرة قوية، بعدما جاءت بيانات الوظائف والاقتصاد الأميركي أفضل من المتوقع يوم الخميس. فبعد أن كانت الأسواق قد سعرت ما يقرب من خفضين بواقع ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام، أصبحت الاحتمالات الآن أقرب للتكافؤ.

من المقرر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أغسطس، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، لاحقاً يوم الجمعة.

تحذيرات للاحتياطي الفيدرالي

كتب استراتيجيون في "دانسكي بنك" (Danske Bank) في مذكرة أن "البيانات تشكل إنذاراً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي"، مرجحين أن يواصل الدولار والعوائد القصيرة الأجل الصعود على المدى القريب. وأضافوا: "مع تسارع وتيرة النمو بما يفوق التقديرات، قد يتحول تركيز الأسواق مجدداً نحو مهمة الفيدرالي الأساسية في كبح التضخم".