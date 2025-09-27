قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية للفتيات.. الشروط وكيفية التقديم
كيفية استرجاع بطاقة الائتمان “فيزا”مفقودة أو مسروقة
نتنياهو أمام الأمم المتحدة .. يهاجم اعتراف الغرب بفلسطين ويهدد إيران وحماس .. قادة العالم يقاطعون خطاب رئيس حكومة الاحتلال
نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها
فقدت الإحساس.. فنانة مشهورة تكشف معاناتها مع الورم الدماغي
السجن المشدد عقوبة الإخلال بسير مرفق عام طبقا لقانون المرور
محمد ثروت يكشف حقيقة إصابة ابنه فى القدم .. خاص
نظرات «الحسناء الإيطالية» للشرع تخطف اهتمام رواد السوشيال ميديا
عريس الجنة بأسوان .. توفى في ليلة زفافه | اعرف التفاصيل
وزير العمل يعلن صرف 400 ألف جنيه لأسر ضحايا حادث مصنع المحلة
مسئول إيراني كبير يدعو دول الإقليم إلى وحدة لمواجهة مؤامرات إسرائيل
الدولار يتجه لأقوى أداء أسبوعي في شهرين مع ضعف رهانات خفض الفائدة

وكالات


يتجه الدولار الأميركي نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي له منذ أوائل أغسطس، بعدما دفعت البيانات الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة التجار إلى إعادة تقييم نطاق خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فيما تترقب الأسواق صدور تقرير التضخم يوم الجمعة.

شهد مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري تغيراً طفيفاً بعد أن بلغ أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع يوم الخميس، ليصعد بأكثر من 0.7% خلال الأيام الخمسة الماضية. كما يستعد العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر حساسية لقرارات السياسة النقدية، لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ مطلع يوليو.

يُعيد المستثمرون حالياً تقييم فرص خفض أسعار الفائدة بوتيرة قوية، بعدما جاءت بيانات الوظائف والاقتصاد الأميركي أفضل من المتوقع يوم الخميس. فبعد أن كانت الأسواق قد سعرت ما يقرب من خفضين بواقع ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام، أصبحت الاحتمالات الآن أقرب للتكافؤ.

من المقرر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أغسطس، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، لاحقاً يوم الجمعة.

تحذيرات للاحتياطي الفيدرالي

كتب استراتيجيون في "دانسكي بنك" (Danske Bank) في مذكرة أن "البيانات تشكل إنذاراً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي"، مرجحين أن يواصل الدولار والعوائد القصيرة الأجل الصعود على المدى القريب. وأضافوا: "مع تسارع وتيرة النمو بما يفوق التقديرات، قد يتحول تركيز الأسواق مجدداً نحو مهمة الفيدرالي الأساسية في كبح التضخم".

