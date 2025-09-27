الرئيس الإيراني: طهران ستتغلب على إعادة فرض العقوبات بعلاقتها الدولية

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن طهران ستتغلب على إعادة فرض العقوبات عليها بفضل علاقاتها الدولية، مضيفا أنهم تحاوروا مع الأوروبيين في نيويورك بشأن آلية الزناد لكنهم اختلقوا ذرائع مختلفة.

وأدان بزشكيان - وفقا لقناة (العالم الإيرانية) - قيام الترويكا الأوروبية باتباع أمريكا وإعادة فرض قرارات مجلس الأمن الملغاة ضد بلاده، مشددا على ضرورة توحيد جميع قدرات طهران لإيجاد حلول لأي عقوبات تواجهها.

وأوضح أن الولايات المتحدة عارضت اتفاق بلاده مع الأوروبيين لأنها تريد إيران ضعيفة.

وكان الرئيس الإيراني رفض العرض الذي قدمته الولايات المتحدة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، القاضي بتخلي طهران عن برنامج تخصيب اليورانيوم بالكامل مقابل تعليق العقوبات لمدة 3 أشهر فقط.

وقال بزشكيان قبيل مغادرته نيويورك عائدا إلى طهران: "الولايات المتحدة تريد منا أن نسلم كل تخصيب اليورانيوم لهم مقابل 3 أشهر من رفع العقوبات. هذا غير مقبول على الإطلاق".

وجاء تصريح بزشكيان في وقت صوت فيه مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار صيني روسي لتأجيل تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات، إلا أن القرار لم يحصل على عدد كاف من الأصوات، ما يمهد لتطبيق العقوبات الأممية ابتداء من السبت.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن المحادثات غير المباشرة مع واشنطن، التي جرت بوساطة سلطنة عمان، توقفت في يونيو الماضي.. وقال: إن "هجوم الولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو الماضي "جعل أي مفاوضات جديدة مشروطة بضمان عدم تكرار العدوان".

