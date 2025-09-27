قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القومي للأورام: السمنة وراء زيادة إصابات السرطان بين الشباب
اتحاد الكرة يخاطب فيفا بشأن طلب خاص في كأس العرب
تحرك جديد في سعر الجنيه الذهب مساء اليوم السبت 26-9-2025
بعد قرار أمريكا ضده.. من هو الرئيس الكولومبي الذي دعا إلى توحيد الجيوش لتحرير فلسطين؟
تشكيل منتخب مصر تحت 20 سنة لمواجهة اليابان في كأس العالم للشباب
بتروجت يوقف انتصارات المصري ويحقق الفوز بثلاثية في الدوري
وزير الإسكان يتفقد مشروع إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة
بيراميدز يهزم طلائع الجيش 4-0 في الدوري المصري
محمد منير يشهد على عقد قران ابنة شقيقته بحضور عدد من المشاهير
محمد الشيبي أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وطلائع الجيش
حكم قراءة القرآن من الهاتف بدون وضوء؟ جائزة في هذه الحالات
بعد ظهورها بدون وضوء.. ديانا هشام ترد على خبر انفصالها
رياضة

مجدي عبدالغني: لقاء القمة سيكون المباراة رقم 111 لـ تريزيجيه

تريزيجيه
تريزيجيه
يارا أمين

نشر مجدي عبد الغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورًا أشار فيه إلى أن مباراة القمة المقبلة أمام الزمالك ستكون المباراة رقم 111 لمحمود حسن “تريزيجيه” بقميص النادي الأهلي.

وكتب عبدالغني: "مباراة القمة ستكون المباراة رقم ١١١ لـ تريزيجيه بقميص الأهلي".

موعد مباراة الأهلي والزمالك 

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الاثنين المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

يدخل الزمالك المباراة محتلا صدارة ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة، بعد أن خاض 8 مباريات ، حقق الفوز في 5 مواجهات وتعادل في 2 وخسر واحدة، في المقابل يحتل الأهلى المركز السادس فى الترتيب برصيد 12 نقطة ، بعد أن خاض 7 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مثلها وخسر واحدة.

جدير بالذكر أن الفريقين التقيا 130 مرة تاريخيًا، ويمتلك الأهلي التفوق في سجل المواجهات المباشرة بعد أن حقق الفوز في 59 مباراة مقابل 30 لقاء للزمالك، بينما حسم التعادل 41 مناسبة.

 

غيابات الأهلي أمام الزمالك 

بحسب التقارير الصحفية المتداولة، يواجه النادي الأهلي غيابات عديدة قبل مباراة الزمالك، حيث أكدت مصادر داخل النادي أن 6 لاعبين لن يتمكنوا من المشاركة. 

من بين هؤلاء اللاعبين، يبرز كل من محمد شكري وكريم فؤاد وإمام عاشور وأحمد مصطفى زيزو، الذين يعانون من الإصابات. 

بالإضافة إلى ذلك، يفتقد الأهلي خدمات محمد عبدالله وأحمد عابدين اللذين يتواجدان حالياً مع منتخب الشباب للمشاركة في كأس العالم بتشيلي.

ورغم ذلك، تبقى هناك حالة من الغموض حول موقف الثنائي المغربي أشرف داري ومحمد مجدي أفشة، حيث من المقرر أن يشارك اللاعبان في تدريبات الفريق، لكن سيتم تحديد مصيرهما النهائي بعد تقييم حالتهما الصحية.

غيابات الزمالك أمام الأهلي

أما بالنسبة للزمالك، فإن الفريق يعاني أيضاً من غيابات في صفوفه. يفتقر الفريق لخدمات الثلاثي محمد شحاتة بسبب الإصابة، وبرون أوشينج وسيف الدين الجزيري اللذين خرجا من حسابات المدرب البلجيكي يانيك فيريرا لأسباب فنية. 

كما تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة محمود جهاد، الذي لم يصل بعد إلى الجاهزية اللازمة للاشتراك في اللقاء.

مجدي عبد الغني الأهلي فيسبوك مباراة القمة محمود حسن “تريزيجيه” الزمالك

