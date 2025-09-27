قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبراهيم صلاح: الزمالك يجيد التركيز في المباريات الكبيرة بشكل أفضل
القومي للأورام: السمنة وراء زيادة إصابات السرطان بين الشباب
اتحاد الكرة يخاطب فيفا بشأن طلب خاص في كأس العرب
تحرك جديد في سعر الجنيه الذهب مساء اليوم السبت 26-9-2025
بعد قرار أمريكا ضده.. من هو الرئيس الكولومبي الذي دعا إلى توحيد الجيوش لتحرير فلسطين؟
تشكيل منتخب مصر تحت 20 سنة لمواجهة اليابان في كأس العالم للشباب
بتروجت يوقف انتصارات المصري ويحقق الفوز بثلاثية في الدوري
وزير الإسكان يتفقد مشروع إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة
بيراميدز يهزم طلائع الجيش 4-0 في الدوري المصري
محمد منير يشهد على عقد قران ابنة شقيقته بحضور عدد من المشاهير
محمد الشيبي أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وطلائع الجيش
حكم قراءة القرآن من الهاتف بدون وضوء؟ جائزة في هذه الحالات
محافظات

تخفيضات تصل إلى 30% الموبيليا الدمياطي تشارك في مهرجان دمياط

زينب الزغبي

يأتى قطاع الاثاث بدمياط على رأس أولويات التسويق لمحافظة دمياط ضمن  الفعاليات الهامه لمهرجان دمياط ٢٠٢٥ والغرض هو التسويق الجيد لصناعه الاثاث بدمياط، عن طريق عمل عروض وتخفيضات خلال فترة المهرجان على جميع انواع الأثاث الدمياطى المختلف.

وقام عدد من صناع الأثاث بالمشاركة في الترويج والتسويق لصناعة الأثاث بدمياط، عن طريق المشاركة في التخفيضات والتى تبدأ من ١٠% وتصل إلى ٣٠% على كافه العروضات.

ومن جانبه صرح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، أن مهرجان دمياط ٢٠٢٥ في دورته الثانيةعلى التوالى يحرص على التسويق الجيد والمبتكر لمحافظة دمياط في مجالات وقطاعات متعددة منها السياحى والتجاري والاقتصادى.

وأشار الى ان فكرة العروض والتخفيضات شملت كل ماهو على أرض محافظة دمياط وعلى رأسها الاثاث الدمياطى و الغرض منها الترويج للمنتج الدمياطى المتميز في الجوده والصناعه فالأثاث الدمياطى معروف عنه جودته ومتميزة وانه متصدر دائما.

ومن جانبه أشار الدكتور إبراهيم العانوس، احد صناع الأثاث وصاحب مصنع ومعرض ومشارك بأكبر صاله عرض لاثاث الدمياطى بدمياط، أن صناع الاثاث هدفهم الأول إعادة وضع الأثاث الدمياطى على قائمه الصناعات الاقتصادية الهامه وعودته مرة اخري للصدارة.

وتابع ان التخفيضات تبدأ من ١٠% وتصل إلى ٣٠% على جميع المعروضات سواء غرف نوم أو سفرة او انتريهات او صالونات سواء المودرن او الكلاسيك.

وأشار أن الأثاث الدمياطى معروف عنه الجوده والإتقان فالأنامل الدمياطية متميزة  

والأثاث الدمياطى مطلوب دوليا وخاصه في دول الخليج.

وتابع أن أهم ما يتميزون به هو أن قطعة الأثاث تخرج من المصنع للمعرض دون زيادة في الأسعار في إطار حرصهم على التسويق الجيد وان التخفيضات تكون مقابل جوده عاليه جدا ولكنها تأتى في إطار التسويق للصناعة.

زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏
محمد منير
انخفاض الخصوبة
القولون
ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

