أيمن منصور: الزمالك لديه عناصر مهارية ستصنع الفارق في القمة

أكد أيمن منصور، نجم الزمالك السابق، أن مباريات القمة بين قطبي الكرة المصرية لا تخضع لأي مقاييس أو توقعات.

وقال منصور في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "يجب تركيز لاعبي الزمالك قبل مباراة القمة لأن هذه اللقاءات تقف على تفاصيل صغير وهناك دور كبير على الجهاز الفني في تجهيز اللاعبين من الناحية النفسية".

وأضاف: "أطالب لاعبي الزمالك بالصبر وتنفيذ تعليمات المدير الفني وفيريرا قادر على اختيار التشكيل الأمثل لمباراة القمة، وعبدالله السعيد لا غنى عنه في التشكيل الأساسي للفريق الأبيض".

وأوضح: "أتمنى أن يكون وسط الملعب بقيادة عبدالله السعيد ودونجا وناصر ماهر، وهناك عناصر مهارية مثل خوان بيزيرا وشيكو بانزا".

وتابع: "عبدالله السعيد يقوم بدور مهم في الزيادة العددية في الهجوم وناصر ماهر مفتاح لعب مهم جدا في خط الهجوم، وخوان بيزيرا سيشكل خطورة على دفاع الأهلي".