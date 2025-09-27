في غياب مصطفى محمد.. نانت يتعادل مع تولوز 2ـ2 بالدوري الفرنسي

تعادل تولوز مع ضيفه نانت بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على الملعب البلدي بتولوز في إطار الجولة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وشهدت المباراة تواجد المهاجم المصري مصطفي محمد علي مقاعد بدلاء فريقه نانت ولم يشارك في اللقاء، سجل هدفي نانت كل من: مايكل لاهدو في الدقيقة 45، وليروكس لويس في الدقيقة 61، بينما أحرز هدفي تولوز كل من: يان جبوهو في الدقيقة 49 وآرون دونوم في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.



ورفع تولوز رصيده إلى 7 نقاط في المركز التاسع مؤقتا ،بينما اصبح رصيد نانت 5 نقاط في المركز الخامس عشر مؤقتا.