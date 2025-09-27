خالد الغندور: لا جديد في مفاوضات برونو لاج بالأهلي.. ونعمل على 3 مدربين آخرين

كشف الإعلامي خالد الغندور، مستجدات ملف المدير الفني الجديد للنادي الأهلي.

وقال الغندور خلال برنامجه "ستاد المحور" :"لا يوجد جديد بشأن برونو لاج، الأهلي رفض شروطه بالحصول على عقده بالكامل حال اقالته أو الحصول على مكافآت مبالغ فيها في حال تحقيق البطولات".

وتابع :"نعمل على ٣ مدربين آخرين الآن وهناك جلسات حدثت معهم بالفعل ولكن لا يوجد أي جديد يُقال الآن".

واستطرد :"الأهلي لم يغلق ملف لاج ولكن تم إبلاغه هو ووكيله بشروط النادي لإتمام التعاقد وفي نفس الوقت تم عرض الملف على ٣ مدربين آخرين".

واختتم :"المؤكد إن الأهلي سيعلن عن المدير الفني الجديد مع بداية فترة التوقف الدولي المقبلة".