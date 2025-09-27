مصر تعرض رؤيتها وإنجازاتها في مكافحة سرطان الثدي أمام الأمم المتحدة

قال رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، ورئيس الجمعية المصرية للأورام، ومدير مركز الأبحاث بجامعة عين شمس، الدكتور هشام الغزالي، إنه قام بعرض رؤية مصر وانجازاتها في مكافحة سرطان الثدي.

جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به الدكتور الغزالي، إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، حيث شارك ضمن الوفد الرسمي المصري في المحادثات المصاحبة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك (22 – 25 سبتمبر 2025)، للمساهمة في الحلول الشامله والمستقبليه في القضاء علي السرطان خصوصا في البلاد قليلة ومتوسطة الدخل وذات الكثافة السكانية العالية.

وقال الدكتور هشام الغزالي - في تصريحه اليوم - إنه قام بعرض رؤية مصر وانجازاتها في مكافحة سرطان الثدي ووصولها كأول دولة تحقق مؤشرات الأداء الثلاثة التي تؤدي إلى تقليل الوفيات من سرطان الثدي بنسبة 40% في سنة 2040 وكذلك الحلول العلمية والرقمية المبتكرةه واستخدام الذكاء الاصطناعي والمعلومات الضخمة في توقع حدوث السرطانات ورسم الآليات لمنع حدوثها في اجتماع عالمي رفيع المستوى بجانب قيادات مرموقة، منهم: تويين ساركي – مؤسسة ورئيسة مؤسسة الحياه الجيده الإفريقية ( WBFA)، لورا تشينشيلا – الرئيسة السابقة لجمهورية كوستاريكا، فيكتوريا سمارت – نائب الرئيس الأول مؤسسة سوزان كومن لسرطان الثدي، جولي غرالو – المدير الطبي، الجمعية الأمريكية لطب الأورام (ASCO)، كاري آدامز – الرئيس التنفيذي، الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان (UICC)، زينب شنکافي باجودو – السيدة الأولى السابقة لولاية كيبي، والرئيسة التنفيذية لمؤسسة Medicaid Cancer Foundation وغيرهم من القادة.

وأشار إلى أن المناقشات متعددة التخصصات أكدت على الحاجة الملحة لتوحيد الجهود من أجل صحة المرأة عالميًا، وردم الفجوات، وضمان العدالة في الحصول على خدمات رعاية سرطان الثدي ومتابعة النتائج.

وأضاف أنه مثل مصر في اجتماعات السيطرة على السرطان الدولية، التي نظمها التحالف الدولي لمرضى السرطان (ICPC) بالتعاون مع الأمم المتحدة في مقرها الرئيسي وحضور رئيسة الوكالة الدوليه لأبحاث السرطان (IARC) الدكتورة اليزابيث فيدرباس.

وقد قام بعرض الاستراتيجية الوطنية المصرية لمكافحة السرطان المبنية على ركائز مبادرة منظمة الصحة العالمية لمكافحة السرطان (WHO GCBI) وكيف نجح النموذج المصري في تحقيق أهدافه وتحسين نتائج المرضى، مما يجعله تجربة ملهمة يمكن الاستفادة منها عالميًا.

وأكدت هذه الاجتماعات أن التقدم العالمي في مواجهة السرطان يتطلب الابتكار والبحث العلمي والتعاون والتضامن والعدالة ورؤية مشتركة، مع الاستفادة من التقدم العلمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، إلى جانب السياسات الجريئة، والشراكات الفعّالة، والتمويل المستدام لضمان العدالة في الوصول إلى العلاج، خاصة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

واختُتم الأسبوع بـ حضور الفعالية الجانبية المشتركة بين التحالف الدولي للسرطان (ICC) والجمعية الأمريكية لطب الأورام السريري (ASCO) تحت عنوان "سد فجوة الوصول إلى رعاية مرضى السرطان".

شارك في الفعالية قادة بارزون منهم: إليزابيث أ. ميتندورف – الرئيسة المنتخبة للجمعية الأمريكية لطب الأورام السريري، كارين سالتسر – الرئيسة التنفيذية لشركة بلومبرج ميديا، فيليسيا كناول – مديرة مركز الصحة العالمية بجامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس، والأميرة دينا مرعد وغيرهم من وزراء الصحة، وسفراء، وأطباء أورام، وقادة الصحة العالمية، لمناقشة الأولويات العاجلة للعمل، والحلول التمويلية المبتكرة، والمبادرات الجريئة لتعزيز العدالة في رعاية مرضى السرطان.

وقد سلطت المناقشات الضوء على أهمية الكشف المبكر، وأولوية أمراض السرطان لدى النساء، ونماذج التمويل المستدام، مؤكدةً المسؤولية المشتركة لتسريع التقدم وضمان عدم تهميش أي مريض.

وفي مشاركته أكد أن مصر تظل ملتزمة بشكل كامل بالعمل مع الشركاء الدوليين، وصناع القرار، والمؤسسات العالمية لتسريع التقدم وبناء مستقبل تتحقق فيه العدالة وتحسّن فيه نتائج رعاية مرضى السرطان للجميع.