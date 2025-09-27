يديعوت أحرونوت: نتنياهو خطط لزيارة الأرجنتين ورئيسها رفض

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان يعتزم التوجه إلى الأرجنتين في وقت لاحق، إلا أن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي رفض وطلب منه تأجيل الزيارة في هذه المرحلة.

ووفقا لمصادر أرجنتينية، فإن طلب التأجيل جاء لأسباب سياسية داخلية، إذ تستعد البلاد لإجراء انتخابات برلمانية قريبًا، ويخشى ميلي، المعروف بتأييده القوي لإسرائيل، أن تؤثر الزيارة سلبًا على شعبيته المتراجعة.

وأوضحت المصادر أن قرار التأجيل لا يرتبط بإسرائيل تحديدًا، بل هو توجه عام لتجميد زيارات القادة الأجانب في هذه الفترة الحساسة سياسيًا.

وتعد الأرجنتين واحدة من الدول القليلة التي كانت قد وافقت على استقبال نتنياهو، في ظل عزلة دبلوماسية متزايدة يواجهها الأخير على خلفية الحرب في قطاع غزة.