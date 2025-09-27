نتنياهو يكذب ويقلب التاريخ: العرب أخرجوا اليهود من أرض إسرائيل

رد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الانتقادات الموجهة إليه بشأن تأثير زوجته سارة على قراراته، قائلا في خطاب حمل نبرة سخرية وهجوم حاد: "زوجتي هي من تكتب كل خطاباتي، وهي اللي بتقرر كل حاجة، حتى متى نهاجم"، ثم أضاف ساخرا: "دلوقتي هيقولوا شفتوا، ده اعترف، نتنياهو زل لسانه".

وقال نتنياهو، الذي كان يتحدث في حفل استقبال بمناسبة "يوم السبت" في القنصلية الإسرائيلية في نيويورك بعد خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الحرب في قطاع غزة “تقترب من نهايتها”.

وأكد أن سارة، مثل كل الإسرائيليين، "شريكة في الرغبة في رؤية إسرائيل تنهض في معركتنا من أجل النهوض".

ولم يكتف نتنياهو بالدفاع عن زوجته، بل اتجه للهجوم على العرب، قائلا إنهم "هم من طردوا اليهود من أرضهم بعد آلاف السنين"، مضيفا أن "اليهود كانوا أغلبية في أرضهم، ولكن عندما غزا العرب البلاد، استولوا على الأرض وحولوا اليهود لأقلية"، على حد زعمه.

وزعم نتنياهو أن "الكذبة الأولى هي أن اليهود طردوا العرب من بلادهم، بينما الحقيقة هي العكس"، على حد قوله. وأضافت زوجته سارة، التي كانت واقفة إلى جانبه: "هذا أمر مهم جدا، ولا أحد يعرفه، ولا يوجد أي توضيح حوله".

وفي خضم تصريحاته، شدد نتنياهو على أن "تشويه سمعة اليهود مستمر منذ القدم"، لكنه أشار إلى أن "الفرق اليوم أن لدينا سيفا نلوح به في وجه من يريد القضاء علينا"، في إشارة إلى العمليات العسكرية، مضيفًا: "نحن نقترب من نهاية الحرب، ومن إخراج الأسرى، وإخضاع أعدائنا، وترسيخ السلام مع جيراننا".

كما وجه الشكر لمسؤولي القنصلية الإسرائيلية والوفد المرافق، وتحدث عن "معارك اليهود ضد الإمبراطورية الرومانية"، لينهي حديثه بمزاعم تاريخية قائلا: "في النهاية، اللي طرد اليهود من أرضهم هم العرب".