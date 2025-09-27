قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنتم الأكثر موهبة..عمرو أديب يدعم الزمالك قبل مباراة القمة
حماس: التصعيد المتواصل بغزة يمثل رسالةَ تحدٍّ يبعث بها نتنياهو إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي
بسبب أزمة أراضي للمصريين في الخارج.. طلب عاجل من أحمد موسى لرئيس الوزراء
إيني : نعمل على تسريع الاستكشافات وتحويل مصر إلى محور إقليمي للطاقة
محدش يقدر .. أحمد موسى: هنحارب أول ما يكون في اعتداء علينا
تعرف على الحالة الصحية لـ أحمد السقا بعد تعرضه لحادث مروع
وزيرا خارجية مصر ورواندا يوقعان اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرات للجوازات الرسمية
أحمد عبد العزيز يتجاهل مصافحة الإعلامية حليمة بولند .. ما السبب؟
9 لاعبين.. تعرف على غيابات الأهلي والزمالك في مباراة القمة
إصابة 5 أشخاص في أسطوانة غاز داخل منزل بالخانكة
أولى كلية.. تامر أمين يوجه رسالة صادمة إلى مدحت شلبي بسبب الخطيب
أحمد موسى: نتنياهو كلم الكراسي في الأمم المتحدة.. واعترف بارتكاب إبادة غزة زي النازي
أخبار العالم

نتنياهو يكذب ويقلب التاريخ: العرب أخرجوا اليهود من أرض إسرائيل

محمود عبد القادر

رد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الانتقادات الموجهة إليه بشأن تأثير زوجته سارة على قراراته، قائلا في خطاب حمل نبرة سخرية وهجوم حاد: "زوجتي هي من تكتب كل خطاباتي، وهي اللي بتقرر كل حاجة، حتى متى نهاجم"، ثم أضاف ساخرا: "دلوقتي هيقولوا شفتوا، ده اعترف، نتنياهو زل لسانه".

وقال نتنياهو، الذي كان يتحدث في حفل استقبال بمناسبة "يوم السبت" في القنصلية الإسرائيلية في نيويورك بعد خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الحرب في قطاع غزة “تقترب من نهايتها”.

وأكد أن سارة، مثل كل الإسرائيليين، "شريكة في الرغبة في رؤية إسرائيل تنهض في معركتنا من أجل النهوض".

ولم يكتف نتنياهو بالدفاع عن زوجته، بل اتجه للهجوم على العرب، قائلا إنهم "هم من طردوا اليهود من أرضهم بعد آلاف السنين"، مضيفا أن "اليهود كانوا أغلبية في أرضهم، ولكن عندما غزا العرب البلاد، استولوا على الأرض وحولوا اليهود لأقلية"، على حد زعمه.

وزعم نتنياهو أن "الكذبة الأولى هي أن اليهود طردوا العرب من بلادهم، بينما الحقيقة هي العكس"، على حد قوله. وأضافت زوجته سارة، التي كانت واقفة إلى جانبه: "هذا أمر مهم جدا، ولا أحد يعرفه، ولا يوجد أي توضيح حوله".

وفي خضم تصريحاته، شدد نتنياهو على أن "تشويه سمعة اليهود مستمر منذ القدم"، لكنه أشار إلى أن "الفرق اليوم أن لدينا سيفا نلوح به في وجه من يريد القضاء علينا"، في إشارة إلى العمليات العسكرية، مضيفًا: "نحن نقترب من نهاية الحرب، ومن إخراج الأسرى، وإخضاع أعدائنا، وترسيخ السلام مع جيراننا".

كما وجه الشكر لمسؤولي القنصلية الإسرائيلية والوفد المرافق، وتحدث عن "معارك اليهود ضد الإمبراطورية الرومانية"، لينهي حديثه بمزاعم تاريخية قائلا: "في النهاية، اللي طرد اليهود من أرضهم هم العرب".

رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سارة نتنياهو الحرب في قطاع غزة القنصلية الإسرائيلية في نيويورك نتنياهو يهاجم العرب

