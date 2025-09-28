الشباب والرياضة: تقليد جديد في التعامل مع الأبطال بالاتحادات

أكد محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، على أن أزمة لاعبة الشطرنج شروق وفا بدأت عقب منشو لها عبر موقع فيسبوك تحدثت فيها عن مشكلات مالية وإدارية واجهتها في مشاركاتها الأفريقية والدولية، موجهة انتقادات لاتحاد اللعبة لعدم تقديم الدعم الكافي، موضحًا أن الاتحاد اتخذ إجراءات إدارية بحقها وصلت إلى الإيقاف، وهو ما استدعى تدخل الوزارة بشكل مباشر.

وأضاف الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين لما جبريل ونانسي نور ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن وزارة الشباب والرياضة تنظر إلى اللاعبين باعتبارهم «جواهر مصر» ورموزًا تمثل الدولة في المحافل القارية والدولية، مشيرًا إلى أن هناك تقليدًا جديدًا في التعامل مع الأبطال الرياضيين داخل الاتحادات المختلفة، سواء الأولمبية أو غير الأولمبية.

قرارات الإيقاف والتحقيق

وأكد أن الوزير الدكتور أشرف صبحي تواصل مباشرة مع شروق وفا، وتم إلغاء كافة الإجراءات المتخذة ضدها، بما في ذلك قرارات الإيقاف والتحقيق، لافتًا إلى أن الاتحاد أصدر بيانًا رسميًا أعلن فيه حل الأزمة بشكل كامل بتوجيهات من وزير الشباب والرياضة.