وسط حديث عن خطة أمريكية لوقف النار.. مصادر طبية: 105 شهداء في غزة خلال ساعات
للقيادات فقط .. وظائف شاغرة في وزارة المالية | تعرّف على شروط التقديم
كل سنة وانتي طيبة يا قلب أبوكي.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته | صور
عُمان تدعو لفرض عقوبات على إسرائيل وتنفيذ حل الدولتين فورًا
بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا
طريقة استخراج الفيش الجنائى والمستعجل .. اعرف الأوراق المطلوبة
«الترويكا الأوروبية» تحذر إيران بعد إعادة فرض العقوبات: لا لتصعيد جديد
عقوبات الأمم المتحدة على إيران تدخل حيز التنفيذ
محسن صالح: تعرّضت لهجوم شديد بسبب «كولر».. ولهذا السبب طالبت برحيل موسيماني عن الأهلي
طرق استخراج القيد العائلي .. اعرف الخطوات
نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل
هل نحن مُؤاخذون على رمي بقايا الطعام في سلة المهملات؟ أمين الفتوى يجيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الشباب والرياضة: تقليد جديد في التعامل مع الأبطال بالاتحادات

الشباب والرياضة
الشباب والرياضة
محمد البدوي

أكد محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، على أن أزمة لاعبة الشطرنج شروق وفا بدأت عقب منشو لها عبر موقع فيسبوك تحدثت فيها عن مشكلات مالية وإدارية واجهتها في مشاركاتها الأفريقية والدولية، موجهة انتقادات لاتحاد اللعبة لعدم تقديم الدعم الكافي، موضحًا أن الاتحاد اتخذ إجراءات إدارية بحقها وصلت إلى الإيقاف، وهو ما استدعى تدخل الوزارة بشكل مباشر.

وأضاف الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين لما جبريل ونانسي نور ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن وزارة الشباب والرياضة تنظر إلى اللاعبين باعتبارهم «جواهر مصر» ورموزًا تمثل الدولة في المحافل القارية والدولية، مشيرًا إلى أن هناك تقليدًا جديدًا في التعامل مع الأبطال الرياضيين داخل الاتحادات المختلفة، سواء الأولمبية أو غير الأولمبية.

 قرارات الإيقاف والتحقيق

وأكد أن الوزير الدكتور أشرف صبحي تواصل مباشرة مع شروق وفا، وتم إلغاء كافة الإجراءات المتخذة ضدها، بما في ذلك قرارات الإيقاف والتحقيق، لافتًا إلى أن الاتحاد أصدر بيانًا رسميًا أعلن فيه حل الأزمة بشكل كامل بتوجيهات من وزير الشباب والرياضة.

الشباب والرياضة وزارة الشباب محمد الشاذلي وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي

أحمد السقا

أثناء توجهه للأسكندرية .. أحمد السقا ينجو من حادث سير ويعود إلى منزله

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

أحمد السقا

نجا بأعجوبة .. تفاصيل حادث مروع لأحمد السقا وتهشم سيارته

الناجية من الجريمه

بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

أحمد السقا

نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل

المخالفات المرورية

خصم 50% على المخالفات المرورية في هذه الحالة

نتنياهو

عائلات المحتجزين الإسرائيليين: نتنياهو عرقل الاتفاقات وهاجم الوسطاء

أرشيفية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: أبلغت واشنطن بتمتع نتنياهو بدعم لإتمام صفقة الأسرى وإنهاء الحرب

"بولتيكو": روسيا تفشل في استعادة مقعدها في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي وسط معارضة أوروبية حادة

"بولتيكو": روسيا تفشل في استعادة مقعدها في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي وسط معارضة أوروبية حادة

المغرب والنيجر يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز تعاونهما في مجال الطيران المدني

المغرب والنيجر يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز تعاونهما في مجال الطيران المدني

فستان لافت.. ريهام حجاج تخطف الأنظار بظهورها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

عشان اللانش بوكس .. طريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة

الكرواسون
الكرواسون
الكرواسون

في المنزل .. اكتشف طرق علاج آلام القدم والوقاية منها

الام القدم
الام القدم
الام القدم

فستان لافت.. رانيا منصور تخطف الانظار بظهورها

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

ايمان عبد اللطيف

حاول تقبيلي .. ماذا قالت زوجة الأب قـ.اتــ.ل أطـ.فـاله الثلاثة بالدقهلية؟ |فيديو

زومبي المنوفية

زومبي المنوفية.. سيدة ترعب أهل شبين الكوم وتهاجم سيارة ملاكي

عشبه الشبت

رخيصة وفي مطبخك.. عشبة بتوقف كهرباء المخ

إنجي عبدالله ملكة جمال مصر السابقة

لا علاج ولا أمل إلا بالله .. إنجي عبدالله تصرخ من ألــ.ـم الورم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

