قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«المصري» يهدّد بالانسحاب من الدوري بسبب «الاستهداف التحكيمي» | تفاصيل
السبب باسم يوسف.. عمرو أديب يُعطي مبلغًا ماليًا لـ «الجلاد» على الهواء: «اتعشى بيهم كبده وسجق»
محسن صالح: التدريب ليس بـ «الفهلوة» .. وأغلب مُدربي الدوري لا يصلحون للمنتخب
الشوط الأول .. منتخب مصر للشباب يتأخر بهدف أمام اليابان بكأس العالم
تمنع السرطان وتنسف الوزن والسكر .. اكتشف العشبة المذهلة
9 طرق مذهلة لإيقاف نزلات البرد في بدايتها
ناجي الشهابي: الانتخابات المقبلة ستكون عرسًا ديمقراطيًا حقيقيًا
حظر الأسلحة وتخصيب اليورانيوم.. العقوبات الدولية على إيران تعود الليلة
مصرع شقيقين غرقًا في انقلاب سيارة بمصرف كتشنر بكفر الشيخ
جمهورية سان مارينو تعلن الاعتراف رسميا بدولة فلسطين
الصحة ترد على فيديو لشكوى من مريضة سرطان: القضية مش فلوس
برعاية وزير الثقافة ومحافظ بورسعيد.. إطلاق منتدى "اليافعين" بمشاركة 146 موهبة مصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الشوط الأول .. منتخب مصر للشباب يتأخر بهدف أمام اليابان بكأس العالم

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخب مصر تحت 20 سنة ومنتخب اليابان بتقدم الساموراى بهدف نظيف، في مستهل مشوارهما ببطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، التي تستضيفها تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 20 أكتوبر الجاري.

وسجل هدف منتخب اليابان اللاعب ريون إيتشيهارا في الدقيقة 29 من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء على مدافع منتخب مصر سيف الدين سفاجا.

تشكيل منتخب مصر

وأعلن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20، تشكيل المنتخب لمواجهة اليابان، في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، التي تستضيفها تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 20 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة مصر واليابان والقناة الناقلة

وانطلقت المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى.

وتُذاع المواجهة عبر قناة "بي إن سبورتس المفتوحة"، لتكون متاحة للجماهير المصرية والعربية لمتابعة الفراعنة الصغار في بداية مشوارهم المونديالي.

وجاء تشكيل المنتخب كالتالي:

حراسمة المرمى: أحمد وهب.

خط الدفاع:

سيف سفاجا - أحمد عابدين - عبد الله بوستنجي - مهاب سامي.

خط الوسط: تيبو جبريل - احمد كاباكا - سليم طلب.

خط الهجوم:

محمد عبدالله - حامد عبدالله - أحمد نايل.

منتخب مصر تحت 20 سنة منتخب مصر منتخب اليابان اليابان كأس العالم للشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد السقا

أثناء توجهه للأسكندرية .. أحمد السقا ينجو من حادث سير ويعود إلى منزله

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

أحمد السقا

نجا بأعجوبة .. تفاصيل حادث مروع لأحمد السقا وتهشم سيارته

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

الناجية من الجريمه

بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

ترشيحاتنا

عبدالله السعيد

خالد الغندور يكشف كواليس جلسة الدقائق العشرة بين عبد الله السعيد وفيريرا قبل القمة

زيزو

طارق يحيى: لاجي يبتعد عن الأهلي.. وزيزو جاهز للقمة

محمد شحاتة

خالد الغندور: الجهاز الطبي يجهز محمد شحاتة لمباراة المحلة

بالصور

تمنع السرطان وتنسف الوزن والسكر .. اكتشف العشبة المذهلة

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

للمرة الأولى.. مكلارين تستعد لإطلاق سيارة تضم أكثر من مقعدين

مكلارين
مكلارين
مكلارين

اجتاحت العالم في السنوات الأخيرة .. اكتشف فوائد الكينوا

الكينوا
الكينوا
الكينوا

تعرف على سعر زيكر 7‏X‏ لونج رينج ‏كسر زيرو

زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏
زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏
زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏

فيديو

زومبي المنوفية

زومبي المنوفية.. سيدة ترعب أهل شبين الكوم وتهاجم سيارة ملاكي

عشبه الشبت

رخيصة وفي مطبخك.. عشبة بتوقف كهرباء المخ

إنجي عبدالله ملكة جمال مصر السابقة

لا علاج ولا أمل إلا بالله .. إنجي عبدالله تصرخ من ألــ.ـم الورم

ديانا هشام

بعد ظهورها بدون دبلة.. ديانا هشام ترد على خبر انفصالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد