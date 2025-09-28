انتشال جثمان غريق مجهول الهوية من مياه النيل بأسوان

لقى شخص مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل، وتمكّن رجال الإنقاذ النهري من انتشال جثمانه ونقلها إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات المعنية بمركز كوم أمبو شمال أسوان إخطارًا يفيد بالعثور على جثة غريق مجهول الهوية في مياه النيل. وعلى الفور، تمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال الجثة ونقلها إلى المشرحة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق آخر، نجحت جهود رجال الحماية المدنية بأسوان في السيطرة على حريق اندلع في منزل بقرية سلوا بمركز كوم أمبو شمال أسوان قبل امتداده إلى المنازل المجاورة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بأسوان إخطارًا بنشوب حريق في منزل بقرية سلوا، حيث تم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على النيران قبل أن تمتد إلى المنازل المجاورة.

كما شهدت قرية كلح الكرنك بمركز إدفو شمال أسوان اندلاع حريق آخر داخل منزل بجوار رقعة زراعية. وانتقل رجال الحماية المدنية إلى موقع الحريق وتمكنوا من السيطرة عليه قبل امتداده إلى باقي القرية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة.