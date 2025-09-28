أحمد حسن: اتحاد الكرة يخاطب فيفا بسبب تعارض الإنتركونتيننتال مع كأس العرب

كشف الإعلامي أحمد حسن عن قرار من الاتحاد المصري لكرة القدم بمخاطبة ال “فيفا” بشأن تعارض بطولة كأس إنتركونتيننتال مع كأس العرب".

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"الاتحاد المصري لكرة القدم يقرر مخاطبة فيفا بسبب تعارض بطولة كأس إنتركونتيننتال مع كأس العرب".



وقال أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية : "لدينا لاعبين يشاركون في بطولة كأس إنتركونتينيتال، وسنقوم بضمهم للقائمة استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب، وكلا البطولتين تقام في نفس التوقيت".

وأكمل: "البطولتين في نفس التوقيت، وتحت إشراف "فيفا"، ولدينا لاعبين يشاركون في كأس العالم يوم 13 رفقة بيراميدز وفي حال الفوز والوصول للنهائي سيشاركون رفقة ناديهم يوم 17 في المباراة النهائية، وهذا سيتعارض مع بطولة كأس العرب".

واختتم الصقر حديثه قائلا: "الخطاب سيتضمن إيجاد حلول سواء بالموافقة على زيادة عدد القائمة حتى نتمكن من تعويض الغيابات، أو تنسيق الوقت بين البطولتين، أو إيجاد حل أخر".