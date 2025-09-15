مصر تستضيف نسخة كأس العرب 2028 لكرة القدم تحت 20 سنة.. تفاصيل

وقع الاتحاد المصري لكرة القدم بروتوكول تعاون مع نظيره العربي، لاستضافة نسخة 2028 لكأس العرب تحت 20 سنة.

وكتب الإعلامي أحمد عبد الباسط عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "مصر تستضيف نسخة 2028 لكأس العرب تحت 20 سنة".

وقع البرتوكول خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وجار الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي، بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي.

في سياق منفصل وجه الكابتن حلمي طولان المدير الفني ببدء الترتيب للمعسكر المقبل في أجندة أكتوبر، حيث تحدد السفر إلى البحرين يوم 6 أكتوبر وأداء مباراتين وديتين هناك أمام نظيره البحريني، الأولى يوم 9 أكتوبر والثانية 13 من الشهر نفسه.

و أكد الكابتن حلمي طولان المدير الفني للفريق عن سعادته بنتائج المعسكر الأول وتحقيق الفوز في مباراتيه أمام تونس.

وأشاد طولان بالتزام اللاعبين وروحهم العالية خلال المعسكر سواء في مقر الإقامة أو التدريبات.