منتخب مصر المشارك في كأس العرب يبدأ الاستعداد لوديتي البحرين

حلمي طولان
حلمي طولان
رباب الهواري

وجه الكابتن حلمي طولان المدير الفني ببدء الترتيب للمعسكر المقبل في أجندة أكتوبر، حيث تحدد السفر إلى البحرين يوم 6 أكتوبر وأداء مباراتين وديتين هناك أمام نظيره البحريني، الأولى يوم 9 أكتوبر والثانية 13 من الشهر نفسه.

وذلك بمجرد ختام معسكر المنتخب الوطني المشارك في كأس العرب والذي تخلله مباراتين أمام نظيره التونسي.

من جانبه، أكد الكابتن حلمي طولان المدير الفني للفريق عن سعادته بنتائج المعسكر الأول وتحقيق الفوز في مباراتيه أمام تونس.

وأشاد طولان بالتزام اللاعبين وروحهم العالية خلال المعسكر سواء في مقر الإقامة أو التدريبات.

وأكد المدير الفني على الاستجابة الكبيرة للاعبين لتعليمات الجهاز الفني والتي تؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح نحو المنافسة الجادة في بطولة كأس العرب.

ووجه الكابتن حلمي طولان الشكر  لمحافظ الإسماعيلية ورئيس هيئة قناة السويس على الدعم الكامل للفريق خلال معسكره بمدينة الإسماعيلية.

كما وجه الشكر لجماهير الإسماعيلية التي وقفت وراء الفريق في المباراتين.

