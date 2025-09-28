قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس: لم نتلق مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار في غزة
دعاء الخوف من شخص ظالم يهددني.. ردّده يحميك الله وينصرك نصرًا عزيزًا
عقب انتهاء مهلة 3 أيام.. بورسعيد تبدأ تنفيذ قرار مصادرة العجول والماشية الهائمة في الشوارع
وزير التعليم يتدخل لحل ازمة عجز المعلمين بمدرسة المنيا
استشاري: متحور كورونا الجديد ضعيف.. والأنفلونزا الموسمية الأخطر الآن
بحب أحمد مكي.. مي كمال الدين: دبلتي عليها اسمه وزعلانه على خسارته
في بث مباشر أمام المتابعين.. عصـــ.ابة تقتـ..ل 3 فتيات بـــ..دم بارد
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بتعرضها للابتزاز والتهديد على يد شخص انتحل صفة ضابط ببني سويف
نائبة: دمج الاقتصاد غير الرسمي سيكون له عوائد إيجابية على الدولة
مكتبة مصر العامة تُعلن عن فتح باب التقديم لأداء الخدمة العامة لخريجات الجامعات
مصرع 6 عناصر إجرامية متورطين فى 126 جريمة سرقة وقتل بقنا
ضبط عدد من القضايا إتجار في العملات الأجنبية بـ 4 ملايين جنيه
محافظات

جامعة بنها تشارك في النسخة الثامنة من برنامج عباقرة الجامعات

مسابقة العباقرة
مسابقة العباقرة
إبراهيم الهواري

تشارك جامعة بنها في فعاليات النسخة الثامنة من برنامج عباقرة الجامعات والتي تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
 

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة حرص جامعة بنها دائما على مشاركة الطلاب والطالبات في كافة الفعاليات والأنشطة الطلابية والمسابقات المختلفة والتي تعمل علي صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم  وتعزيز روح الفريق والمنافسة الإيجابية بينهم وتكسبهم مهارات التواصل مع الآخرين وتعلمهم كيفية استثمار أفكارهم وإبداعاتهم.


وأضاف "الجيزاوي"  أن الجامعة تعمل على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب  ، مشيرا إلي أن المسابقة تهدف إلى نشر روح التنافس والإبداع وإبراز المواهب الطلابية في المجالات العلمية ، متمنيا لطلاب الجامعة المشاركين دوام التميز والتفوق.


وجدير بالذكر أن مراسم القرعة بالمسابقة شهدت حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي أكد دعمه الدائم للطلاب والأنشطة الجامعية، كما شارك الإعلامي عصام يوسف مقدم برنامج "العباقرة جامعات" في فعاليات القرعة، حيث أثنى على مستوى الطلاب المشارك وحماسهم الكبير لخوض المنافسة.


وأقيمت قرعة المجموعات لبرنامج "العباقرة جامعات" بين الجامعات الفائزة في الموسم الثامن من المسابقة، وهي: بنها – المنصورة – كفر الشيخ – قناة السويس – دمياط – بورسعيد – طنطا – عين شمس – أسيوط – المنوفية – 6 أكتوبر – الإسكندرية – حلوان – سوهاج – النيل الأهلية – السويس.


وجاءت القرعة كالآتي بعد تأهل جامعة بنها :
 

مجموعة الأولى: جامعة كفر الشيخ - جامعة طنطا - جامعة الإسكندرية - جامعة المنوفية.
مجموعة الثانية: جامعة بنها - جامعة دمياط - جامعة حلوان - جامعة سوهاج. 
مجموعة الثالثة: جامعة قناة السويس - جامعة عين شمس - جامعة 6 أكتوبر - النيل. 
مجموعة الرابعة :  جامعة المنصورة - جامعة بور سعيد - جامعة اسيوط - جامعة السويس.

القليوبية بنها العباقرة

