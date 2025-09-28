وزير الخارجية: مصر هي التي قادت عملية السلام في المنطقة

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن رؤية مصر فيما يتعلق بالسياسة الخارجية واضحة تمامًا، وتعكس رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل التحديات الخطيرة التي تواجهها البلاد.

وأوضح عبد العاطي خلال لقاء مع رامي جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن بعض هذه التحديات يمس الأمن القومي المصري، وبعضها الآخر وجودي، مثل قضية المياه، مؤكدا أن الرؤية المصرية تقوم على السلام كخيار استراتيجي.

وشدد عبد العاطي، على أنّ مصر هي التي قادت عملية السلام في المنطقة، وهي ملتزمة وتدفع بشكل كامل في اتجاه وقف هذه الحرب الغاشمة والظالمة على قطاع غزة، ووضع حد لها.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن مصر تعمل على الدفع بالتسوية السياسية والسلمية لكل المنازعات، سواء في القضية الفلسطينية، أو في ليبيا، أو السودان، أو اليمن، أو سوريا، أو في كافة المناطق داخل القارة الإفريقية.

وأضاف أن الرؤية المصرية تستند إلى أنه لا توجد حلول عسكرية للأزمات التي تعصف بالمنطقة والقارة الأفريقية، مؤكدًا، أنّ مصر دائمًا في طليعة الدول التي تؤكد على احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والدفع في اتجاه السلام والتنمية.