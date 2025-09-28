قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بحب أحمد مكي.. مي كمال الدين: دبلتي عليها اسمه وزعلانة على خسارته
وزير التعليم يتدخل لحل أزمة عجز المعلمين بمدرسة المنيا
عقب انتهاء مهلة 3 أيام.. بورسعيد تبدأ مصادرة الماشية الهائمة في الشوارع
التخطيط: 1.16 تريليون جنيه سقف الاستثمارات العامة للعام المالي الجاري
حماس: لم نتلق مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار في غزة
دعاء الخوف من شخص ظالم يهددني.. ردّده يحميك الله وينصرك نصرًا عزيزًا
استشاري: متحور كورونا الجديد ضعيف.. والأنفلونزا الموسمية الأخطر الآن
في بث مباشر أمام المتابعين.. عصـــ.ابة تقتـ..ل 3 فتيات بـــ..دم بارد
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بتعرضها للابتزاز والتهديد على يد شخص انتحل صفة ضابط ببني سويف
نائبة: دمج الاقتصاد غير الرسمي سيكون له عوائد إيجابية على الدولة
مكتبة مصر العامة تُعلن عن فتح باب التقديم لأداء الخدمة العامة لخريجات الجامعات
مصرع 6 عناصر إجرامية متورطين فى 126 جريمة سرقة وقتل بقنا
وزير الخارجية: مصر هي التي قادت عملية السلام في المنطقة

إسراء صبري

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن رؤية مصر فيما يتعلق بالسياسة الخارجية واضحة تمامًا، وتعكس رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل التحديات الخطيرة التي تواجهها البلاد.

وأوضح عبد العاطي خلال لقاء مع رامي جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن بعض هذه التحديات يمس الأمن القومي المصري، وبعضها الآخر وجودي، مثل قضية المياه، مؤكدا أن الرؤية المصرية تقوم على السلام كخيار استراتيجي. 

وشدد عبد العاطي، على أنّ مصر هي التي قادت عملية السلام في المنطقة، وهي ملتزمة وتدفع بشكل كامل في اتجاه وقف هذه الحرب الغاشمة والظالمة على قطاع غزة، ووضع حد لها.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن مصر تعمل على الدفع بالتسوية السياسية والسلمية لكل المنازعات، سواء في القضية الفلسطينية، أو في ليبيا، أو السودان، أو اليمن، أو سوريا، أو في كافة المناطق داخل القارة الإفريقية.

وأضاف أن الرؤية المصرية تستند إلى أنه لا توجد حلول عسكرية للأزمات التي تعصف بالمنطقة والقارة الأفريقية، مؤكدًا، أنّ مصر دائمًا في طليعة الدول التي تؤكد على احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والدفع في اتجاه السلام والتنمية.

