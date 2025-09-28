قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

حماس: المفاوضات متوقفة منذ محاولة الاغتيال الفاشلة في الدوحة

هاجر ابراهيم

أكدت حركة حماس، أنّ المفاوضات متوقفة منذ محاولة الاغتيال الفاشلة في الدوحة، وأنها لم تتسلم من الوسطاء أي مقترحات جديدة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وقال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إنه يأمل في إنهاء الحرب في غزة قريبًا، موضحًا: "اللقاء بين الرئيس ترامب وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية كان جيدًا، وتحدث فيه الرئيس الأمريكي بشكل واضح عن مسائل شديدة الأهمية، مثل رفض الضم، وإعمار قطاع غزة، وتنفيذ خطة اقتصادية كبيرة".

وأوضح عبد العاطي خلال لقاء مع رامي جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث أيضًا عن بقاء السكان على أرضهم والسماح للذين خرجوا من قطاع غزة بالعودة إليه، موضحًا أن كل هذه الأمور مهمة وتبعث على قدر من التفاؤل.

وتابع: "ولكن نحن ننتظر طرح هذه الرؤية بشكل رسمي، ونقول إن الرئيس ترامب هو الرئيس الوحيد القادر على فرض هذه الرؤية باعتباره رجل السلام، ونأمل أن يتم تجسيد ذلك على أرض الواقع، ووقف إطلاق النار على الطرف الإسرائيلي، لأن ما يحدث الآن من قتل ممنهج وتجويع للفلسطينيين أمر لا يمكن أن يقبله الضمير العالمي، ولا يمكن أن تقبله الإنسانية بطبيعة الحال، وأمر مخجل للعالم".

