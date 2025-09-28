قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

مها العشماوي: الذكاء الاصطناعي يحسن جودة الإنتاج وفرصة لتحسين صحة الحيوان

جانب من المؤتمر العلمي الثالث عشر لكلية الطب البيطري جامعة المنصورة
جانب من المؤتمر العلمي الثالث عشر لكلية الطب البيطري جامعة المنصورة
الديب أبوعلي

قالت الدكتورة مها العشماوي، عميد كلية الطب البيطري جامعة المنصورة، رئيس المؤتمر الدولي العلمي الثالث عشر لكلية الطب البيطري بجامعة المنصورة، خلال افتتاح المؤتمر، إن الذكاء الاصطناعي أصبح له دور كبير في مختلف المجالات الطبية بما في ذلك الطب البيطري والذي يمثل فرصا جديدة ومثيرة تساعد في تحسين البحث العلمي وتحسين الإجراءات البيطرية وإدارة القطيع ورعاية الحيوان مما يسهم في تحسين جودة الإنتاج وزيادة الكفاءة.

وأضافت "العشماوي" - خلال كلمتها الافتتاحية للمؤتمر المقام تحت عنوان "تطوير الطب البيطري من خلال الذكاء الاصطناعي: الاتجاهات الناشئة والفرص المستقبلية" - بالتعاون مع النقابة العامة للأطباء البيطريين، أن هذه الفرص تنطوي أيضا على تحديات في فهم هذه التقنية القوية والمتطورة وتفسيرها وتبنيها، ومن هنا جاءت فكرة إقامة هذا المؤتمر.

وأوضحت أن المؤتمر يناقش أحدث الأبحاث في مجالات متنوعة ومتعددة التخصصات لتعزيز صحة الحيوان والإنتاجية والاستدامة مع حماية الصحة العامة والأمن الغذائي، مسلطا الضوء على بعض استخدامات الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج والمتابعة.

وأكدت أن الاستفادة من اندماج الأفكار والرؤى بين الباحثين من حول العالم يمكن من قيادة تطوير وتطبيق التقنيات الحديثة، حيث تنوعت البحوث من الهند والصين وأمريكا وفرنسا ورومانيا والسعودية والجزائر وبنجلاديش ومصر، كما تنوعت المحاضرات العلمية وورش العمل لنخبة من العلماء المتميزين من جامعات إدنبره بسكوتلاند ولندن بإنجلترا وهانوفر بألمانيا وأيدين عدنان مندريس بتركيا ولاهور بباكستان والمنصورة بمصر، إلى جانب كلمات مهمة لكل من منظمة الصحة الحيوانية ومنظمة الغذاء والزراعة.

وأشارت إلى أن هذا الزخم العلمي يتيح إمكانية واعدة لإنشاء منظومة من الباحثين والممارسين لمهنة الطب البيطري وتحفز الابتكار وتشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي في الطب البيطري والصحة الواحدة، موضحة: من أهداف إقامة المؤتمرات العلمية جذب الأطباء البيطريين حديثي التخرج للتعرف على الجديد من العلوم والتقنيات الحديثة التي تساعدهم في تحسين التشخيص واتخاذ القرارات البيطرية بشكل أكثر فعالية وتقديم توصيات علاجية دقيقة، ولذلك تم اعتماد هذا المؤتمر من قبل المجلس الصحي المصري والذي يسجل 18 نقطة معتمدة لتجديد مزاولة مهنة الطب البيطري.

ولفتت ""العشماوي" إلى أن المؤتمر تحت رعاية جامعة الدول العربية ووزارة الزراعة، كما سيعقد على هامش المؤتمر اجتماع عمداء كليات الطب البيطري العرب واجتماع نقباء الأطباء البيطريين ورؤساء جمعيات الطب البيطري والمدراء التنفيذيين للطب البيطري العرب، مشيرة إلى أنه لأول مرة تجتمع تلك الجهات التعليمية والمهنية التنفيذية العربية للطب البيطري في مكان واحد يتدارسون بينهم ما تحتاجه أسواق العمل العربية الدولية من جدارات للطبيب البيطري وكيفية تطبيق ذلك بالمناهج الدراسية لكليات الطب البيطري العربية.

وتقدمت الدكتورة مها العشماوى، بخالص الشكر والتقدير لإدارة الجامعة وعلى رأسها الدكتور شريف يوسف خاطر على الدعم الذي تولية الجامعة لكلية الطب البيطري، كما توجهت بالشكر الجزيل للدكتور مجدي حسن النقيب العام للأطباء البيطريين على رعايته ودعمه المستمر لكلية الطب البيطري جامعة المنصورة ومهنة الطب البيطري والدعم الكبير للمؤتمر.

كما شكرت الحضور على تشريفهم وحرصهم على مشاركة فعاليات المؤتمر وقامات الطب البيطري الدولية والعربية والمصرية الذين شرفوا بالحضور، بالإضافة إلى الشركات واللجنة العليا المنظمة للمؤتمر على ما بذلوه من مجهود خلال تنظيم هذا المؤتمر ليخرج بالشكل اللائق، متمنية التوفيق للجميع والاستمتاع بفعاليات المؤتمر.

الدكتورة مها العشماوي كلية الطب البيطري جامعة المنصورة الذكاء الاصطناعي الطب البيطري جامعة المنصورة نقابة الأطباء البيطريين البيطريين الأطباء البيطريين النقيب العام للأطباء البيطريين

