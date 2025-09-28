مات في شغله.. القصة الكاملة لوفاة «حمادة الفران» شهيد العمل بأسوان

قصص وحكايات إنسانية نشهدها فى كل يوم ، وفى محافظة أسوان حدثت أمس واقعة كان لها تأثير عميق فى نفوس أهالى وأصدقاء محبى شهيد العمل السائق حمادة محمد الصغير والشهير بحمادة الفران ٥٨ سنة، والذى وافته المنية أثناء أداؤه لعمله وواجبه الوطنى .

وقد قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان واجب العزاء لأسرة شهيد العمل السائق حمادة محمد الصغير والشهير بحمادة الفران ٥٨ سنة ، ولزملاءه بمشروع النظافة التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، والذى وافته المنية أثناء أداؤه لعمله ضمن فرقة النظافة والتى كانت تقوم بتفريغ أحد المنشآت الحكومية من المخلفات والقمامة .

شهيد العمل

حيث لفظ أنفاسه الأخيرة خلال قيادته لأحد سيارات تحميل الحاويات وهى تخرج من الباب الرئيسى للمنشأة .

وقد قرر محافظ أسوان تكريم أسرة الفقيد فى أول إجتماع للمجلس التنفيذى ، مع صرف مكافأة مالية عاجلة من المحافظة لأسرته تقديراً لجهوده فى أداء عمله على أكمل وجه ممكن بتفانى وإخلاص ، بالإضافة إلى إعانة الأسرة على مواجهة متطلبات الحياة المعيشية .

وعبر أهالي وجيران الشهيد حمادة الفران عن بالغ حزنهم العميق، وصدمتهم بالمفاجأة، حيث اجمع الموجودون في العزاء على تمتع الفقيد بالخلق الحسن والسيرة الطيبة.