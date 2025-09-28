موعد وصول مدرب الأهلي الجديد إلى القاهرة

أتم النادي الأهلي تعاقده مع الدنماركي توماس توماسبيرج، المدير الفني السابق لفريق ميتيلاند الدنماركي، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي تمت إقالته نهاية أغسطس الماضي.

موعد وصول مدرب الأهلي الجديد إلى قاهرة

من المقرر أن يصل توماسبيرج إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل لتوقيع العقود رسميًا وبدء مهمته مع القلعة الحمراء، على أن يقود الفريق قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلي المقررة يوم 4 أكتوبر في الدوري الممتاز.

ويبلغ المدرب الدنماركي 50 عامًا، ويمتلك خبرات طويلة في الكرة الأوروبية، حيث بدأ مسيرته التدريبية عام 2013 مع راندرز كمدرب مساعد، قبل أن يتولى قيادة عدة أندية أبرزها هوبرو، راندرز وميتلاند، وحقق خلالها عدة بطولات من بينها الدوري الدنماركي موسم 2023/2024 مع ميتلاند وكأس الدنمارك 2020/2021 مع راندرز، بجانب صعود هوبرو من الدرجة الثانية.

ويأمل الأهلي في أن يساهم توماسبيرج بخبراته في إعادة الفريق سريعًا إلى طريق الانتصارات بعد تراجع النتائج مؤخرًا، في وقت يتولى فيه عماد النحاس المسؤولية الفنية بشكل مؤقت لحين وصول المدرب الجديد.

وكان الأهلي قد قرر إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو يوم 30 أغسطس الماضي عقب الهزيمة أمام بيراميدز في الدوري، ليتولى عماد النحاس المهمة بشكل مؤقت