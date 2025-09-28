قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالقانون.. غرامة يومية لـ ملاك العقارات حال إهمالهم صيانة المصاعد
الكنيست يبحث قانونًا لإعدام الأسرى الفلسطينيين.. ومرصد الأزهر يحذر: الاحتلال يتلاعب بحياتهم
المشاط: مبادرة «شباب بلد» نموذج للشراكات بين الحكومة والأمم المتحدة والقطاع الخاص
حكم قمة الأهلي والزمالك.. من هو سيزار سوتو جرادو؟
تنفيذ مليون و64 ألف وحدة.. موقف الوحدات السكنية سكن لكل المصريين
محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير محيط مطار سفنكس الدولي وطريق مصر– إسكندرية الصحراوي
مصادر تكشف عن تفاصيل جهاز توماسبيرج المعاون في الأهلي والرواتب
محافظ بني سويف يشهد احتفالية الموسم السادس لزراعة البطاطس
عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر
ناجي الشهابي لـ"صدى البلد": بدأنا تجهيز أوراق مرشحي الائتلاف الوطني الحر في انتخابات النواب
لدعم خدمات الوقود والغاز.. محافظ المنيا يفتتح محطة النيل للبترول بالعدوة
وزير قطاع الأعمال: الاستدامة ضرورة استراتيجية لتعظيم العوائد ودعم الاقتصاد الأخضر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد وصول مدرب الأهلي الجديد إلى القاهرة

توماسبيرج
توماسبيرج
إسراء أشرف

أتم النادي الأهلي تعاقده  مع الدنماركي توماس توماسبيرج، المدير الفني السابق لفريق ميتيلاند الدنماركي، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي تمت إقالته نهاية أغسطس الماضي.

موعد وصول مدرب الأهلي الجديد إلى قاهرة

من المقرر أن يصل توماسبيرج إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل لتوقيع العقود رسميًا وبدء مهمته مع القلعة الحمراء، على أن يقود الفريق قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلي المقررة يوم 4 أكتوبر في الدوري الممتاز.

ويبلغ المدرب الدنماركي 50 عامًا، ويمتلك خبرات طويلة في الكرة الأوروبية، حيث بدأ مسيرته التدريبية عام 2013 مع راندرز كمدرب مساعد، قبل أن يتولى قيادة عدة أندية أبرزها هوبرو، راندرز وميتلاند، وحقق خلالها عدة بطولات من بينها الدوري الدنماركي موسم 2023/2024 مع ميتلاند وكأس الدنمارك 2020/2021 مع راندرز، بجانب صعود هوبرو من الدرجة الثانية.

ويأمل الأهلي في أن يساهم توماسبيرج بخبراته في إعادة الفريق سريعًا إلى طريق الانتصارات بعد تراجع النتائج مؤخرًا، في وقت يتولى فيه عماد النحاس المسؤولية الفنية بشكل مؤقت لحين وصول المدرب الجديد.

وكان الأهلي قد قرر إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو يوم 30 أغسطس الماضي عقب الهزيمة أمام بيراميدز في الدوري، ليتولى عماد النحاس المهمة بشكل مؤقت

توماس توماسبيرج توماسبيرج مدرب الأهلي الجديد مدرب الأهلي النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

حسن شاكوش يواسي حمو بيكا :ربنا يفك كربك

بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم رسمياً

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

من قصف كييف

انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

القراخ والبيض

بعد آخر انخفاض| تغيرات طفيفة في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض الآن

ولية أمر وأولادها ينصبون كمينًا لتلميذة في الهرم

ضربوها وعوروها في وشها لغاية ما أغمى عليها.. ولية أمر وأولادها ينصبون كمينًا لتلميذة في الهرم|صور

دواجن بيضاء

هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

ترشيحاتنا

الذمة المالية للزوجة وحقها في مرتبها

ما أحقية زوجي في المرتب الخاص بي؟.. الإفتاء تجيب

قضاء صلاة الضحى

حكم قضاء صلاة الضحى لمن فاتته.. الإفتاء توضح

الجنة

أكثر ما يدخل الناس الجنة.. مركز الأزهر يوضح

بالصور

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع

تخطى الـ 50 ألف جنيه.. نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب
نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب
نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

أكثر الأبراج ذكاء .. من هم أصحاب العقول اللامعة؟

الابراج
الابراج
الابراج

طرح البوسترات الرسمية لأبطال مسلسل لينك والعرض خلال شهر أكتوبر

مسلسل لينك
مسلسل لينك
مسلسل لينك

فيديو

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

غياب حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: فلسطين والوعد الإلهي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

المزيد